Diego Elías: squashista peruano consigue el título del Motor City Open

Diego Elías, reconocido squahista peruano, dejó una vez más el nombre del país en alto al conseguir el título de la Sturbridge Capital Motor City 2022 desarrollado en Detroit, Estados Unidos. Esta es la décima edición del torneo internacional realizado por la Asociación Profesional de Squash (PSA).

El atleta peruano de 25 años demostró estar en un gran momento de su carrera al derrotar a jugadores como Paul Coll, una de las grandes promesas del squash, en las semifinales y luego se impuso ante el egipcio Fares Dessouky, número 9 en la tabla de posiciones a nivel internacional de los mejores de este deporte.

En el encuentro final, Elías se tomó 45 minutos para derrotar por 3-0 con parciales de 11-5, 11-8 y 11-9 sobre el squashista egipcio, quien no jugaba desde septiembre del año pasado a causa de una lesión.

“Estuve lesionado desde abril. Tres médicos me dijeron que dejara de jugar al squash, pero no me detuve, seguí adelante. Yo creía mucho en mí mismo. Creí en mi familia, creí en mis entrenadores, creo en el proceso de mis médicos y estoy muy feliz de estar de regreso y competir nuevamente”, dijo Dessouky a la prensa.

Cabe resaltar que Elías tomó una gran ventaja al aprovechar los errores de Dessouky para conseguir su victoria definitiva.

“Siempre me siento genial en este torneo. Me gustan las canchas, me gusta la gente de aquí. Nos hacen sentir como en casa. Estoy muy contento con mi actuación esta semana. Es un jugador de ataque (Dessouky), así que solo necesitaba ser paciente y mantener mis líneas y tratar de ser inteligente. Me dio algunos errores en cada juego, así que eso ayudó. Sabía que tal vez podría llevarse uno (o) dos juegos, pero si sigo siendo paciente y llego a las líneas, pensé que ese era un plan de juego para ganar”, agregó el peruano.

Camino a la cima

De esta manera, el squashista peruano sigue sumando puntos para volver a meterse entre los 3 mejores del ránking mundial de squash y abandonar su actual sexto lugar en la tabla de posiciones internacional.