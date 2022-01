¿Quiénes fueron las 3 mujeres tenistas que más veces ganaron un Grand Slam?

Ante la última victoria del tenista Rafael Nadal en el Grand Slam, tras consagrarse como el rostro masculino con más títulos (21) en este deporte, surgen algunas preguntas. ¿Será el español, acaso, el único deportista con más triunfos y protagonismo dentro de esta disciplina?

Sin duda alguna, también existen mujeres que continúan reescribiendo la historia del tenis mundial. En esta nota, descubre quiénes son las tres tenistas con más luchas ganadas y prejuicios derribados desde los campeonatos más importantes del mundo.

¿Quiénes son las tenistas que campeonaron más veces que Rafael Nadal?

A continuación, conoce a las mujeres deportistas que tuvieron más victorias a lo largo de la historia del Grand Slam:

Margaret Court

Con 24 títulos, la australiana logró todos sus triunfos durante más de 10 años. Entre 1960 y 1973, la campeona alcanzó 11 victorias en el Open de Australia, cinco Roland Garros, cinco US Open y tres Wimbledon. De esa manera, Court se convierte, hasta la fecha, en la mujer tenista con mayores campeonatos ganados en la historia del tenis mundial.

Foto: Popperfoto

Serena Williams

Serena Williams ganó por primera vez un campeonato de tenis en el US Open de 1999. Aunque van cinco años en las que no se llena ningún Grand Slam, la tenista norteamericana logró sumar 23 títulos. Entre ellos se encuentran: siete Open de Australia, tres Roland Garros, siete Wimbledon y seis US Open .

Serena Williams ha ganado el US Open en seis oportunidades. Foto: AFP

Steffi Graf

Con 22 triunfos, Steffi Graff es la tercera mujer tenista con más títulos en el Grand Slam. A finales de los años 80 y a lo largo de los 90, la deportista alemana consiguió cuatro Open de Australia, siete Wimbledon, seis Roland Garros y cinco US Open .