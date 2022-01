Exmundialista muestra temor por el futuro de La Roja: “Qué va a pasar cuando no estén”

Momento crucial. La dura derrota ante Argentina en Calama complicó las chances de la selección chilena en las Eliminatorias Qatar 2022. El equipo de Martín Lasarte sabe que ante Bolivia en La Paz se jugarán todas sus chances y una caída no solo los dejaría fuera del mundial, sino que también podría significar el fin de una generación.

El exmundialista Waldo Ponce analizó cómo llega la Roja al decisivo cotejo ante el combinado de César Farías. “Conociendo a la mayoría van a pelear hasta el final. El panorama se ve complicado, pero hay que jugarse esa pequeña opción de ir al Mundial”, manifestó el exfutbolista del Wolfsburgo en diálogo con Las Últimas Noticias.

Waldo Ponce formó parte de la selección chilena en el Mundial Sudáfrica 2010. Foto: Selección chilena

Asimismo, no ocultó su temor sobre el futuro del combinado ‘mapocho’. “ Da nervios saber que no van a estar en un tiempo más. Me asusta pensar qué va a pasar cuando no estén los muchachos ”, resaltó.

Jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel se encuentran en el tramo final de sus carreras y fueron considerados por los hinchas como representantes de la ‘Generación Dorada’ del balompié sureño.

Este apelativo se les adjuntó tiempo después de que Marcelo Bielsa asumiera las riendas de La Roja. El argentino logró la clasificación a una cita mundialista después de 12 años. Si bien no pudo continuar para el siguiente proceso, los futbolistas mencionados consiguieron levantar la Copa América en dos ocasiones y escribieron uno de los mejores capítulos del fútbol chileno.

Sobre este punto, el excentral de la Universidad de Chile recordó con nostalgia su participación en Sudáfrica 2010 bajo las órdenes del ahora técnico del ‘Loco’. “ Me da alegría haber compartido camarín con los mejores jugadores de nuestra historia. Fue un orgullo”, finalizó.

¿Cuándo juegan Chile vs. Bolivia?

El duelo entre sureños y altiplánicos se disputará este martes 1 de febrero en el Estadio Hernando Siles de La Paz a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora chilena).

¿A qué hora juegan Chile vs Bolivia?

Perú: 3.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Chile vs Bolivia?

Para sintonizar el Chile vs Bolivia, habrá varias señales disponibles con paga. Si verás el encuentro desde territorio del conjunto local, podrás conectarte a Tigo Sports. En el caso del país sureño, puedes hacerlo con TNT Sports. Desde Perú, podrás hacerlo en Movistar Deportes y ver el minuto a minuto en La República Deportes.

Fixture de las últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022

Eliminatorias Qatar 2022 - tabla de posiciones