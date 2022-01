Senegal vs. Guinea Ecuatorial EN VIVO: ¿dónde ver los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones?

Senegal vs. Guinea Ecuatorial EN VIVO se enfrentan HOY, domingo 30 de enero, por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. El encuentro arrancará a las 2.00 p. m. (hora de Perú) y se jugará en el Estadio Ahmadou Ahidjo. Podrás ver el choque entre ambos equipos por ESPN y el servicio streaming de Star Plus.

Para que no te pierdas ningún detalle de este duelo por la Copa Africana de Naciones, sigue el minuto a minuto a través de la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS de La República Deportes .

Senegal vs. Guinea Ecuatorial: ficha del partido

Copa Africana de Naciones Senegal vs. Guinea Ecuatorial ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 30 de enero ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde? Estadio Ahmadou Ahidjo ¿Canal? ESPN y Star Plus.

La previa del Senegal vs. Guinea Ecuatorial

Se acaban los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. Senegal vs. Guinea Ecuatorial definirán al último clasificado a las semifinales del certamen del continente africano.

El cuadro senegalés es el favorito para llevarse la llave. Asimismo, su máxima estrella, Sadio Mané, ya está disponible porque se recuperó a tiempo tras el golpe que sufrió en los cuartos de final .

Por su parte, Guinea Ecuatorial tratará de dar la sorpresa y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Africana de Naciones.

¿A qué hora juegan Senegal vs. Guinea Ecuatorial?

Desde Perú, el juego del Senegal vs. Guinea Ecuatorial se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Cómo ver EN VIVO el Senegal vs. Guinea Ecuatorial?

Para ver EN VIVO el Senegal vs. Guinea Ecuatorial debes sintonizar la señal de ESPN , la cual transmite la Copa Africana de Naciones. Asimismo, lo puedes seguir en el servicio streaming de Star Plus .

¿Dónde VER EN VIVO Senegal vs. Guinea Ecuatorial vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV)

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Senegal vs. Guinea Ecuatorial?

Para acceder a Star Plus y ver el Senegal vs. Guinea Ecuatorial, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo seguir Senegal vs. Guinea Ecuatorial ONLINE?