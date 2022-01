VER Peñarol vs. Plaza Colonia EN VIVO Supercopa Uruguaya: conoce dónde ver el encuentro

El duelo entre Peñarol vs. Plaza Colonia EN VIVO HOY, domingo 30 de enero, se jugará en el Campus Municipal de Maldonado y se enfrentarán por la Supercopa Uruguaya. El encuentro se jugará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana). Asimismo, puedes seguir todas las incidencias de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Peñarol vs. Plaza Colonia: posibles alineaciones

Peñarol: Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Ramón Arias, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos; Walter Gargano, Agustín Álvarez Wallace; Ignacio Laquintana, Pablo Ceppelini Alejo Cruz; y Agustín Álvarez Martínez.

Plaza Colonia: Nicolás Guirín; Matías Gómez, Agustín Heredia, Martín Jourdan; Ezequías Redín, Yvo Calleros, Álvaro Fernández, Leandro Suhr, Franco Gaimari; Juan Cruz Mascia y Nicolás Dibble.

Peñarol vs. Plaza Colonia: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Plaza Colonia ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 30 de enero ¿A qué hora? 5.00 p. m. (horario peruano) ¿Dónde juegan? Campus Municipal de Maldonado ¿En qué canal? VTV

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Plaza Colonia?

El choque Peñarol vs. Plaza Colonia está programado para disputarse a partir de las 7.00 p. m. de Uruguay (5.00 p. m. en horario peruano). Revisa la guía de horarios para el resto de países de la región.

Uruguay: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Plaza Colonia?

El encuentro Peñarol vs. Plaza Colonia será televisado en territorio uruguayo por el canal VTV Plus, señal que también tiene a su cargo la transmisión de los encuentros de la liga local.

¿Cómo seguir Peñarol vs. Plaza Colonia ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Peñarol vs. Plaza Colonia por internet, ingresa al servicio de streaming Star Plus o consulta la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te mantendrá informado acerca de este y otros encuentros del torneo amistoso de verano.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Plaza Colonia?

El encuentro entre Peñarol vs. Plaza Colonia se disputará en el Campus Municipal de Maldonado es un complejo deportivo en la ciudad de Maldonado, Uruguay.