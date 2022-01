EN VIVO PSG vs. Niza ONLINE por la Copa de Francia vía Star+

PSG vs. Niza EN VIVO se miden este lunes 31 de enero en el Parque de los Príncipes por los octavos de final de la Copa de Francia 2021-22. La transmisión de este cotejo estará a cargo de Star+ desde las 3.15 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

PSG vs. Niza: ficha del partido

Copa de Francia - Octavos de final PSG vs. Niza ¿Cuándo juegan? Lunes 31 de enero ¿A qué hora? 3.15 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Parque de los Príncipes ¿Dónde lo transmiten? Star+

PSG vs. Niza: árbitros del encuentro

Función Réferi Juez principal Jeremie Pignard Asistente 1 Cyril Mugnier Asistente 2 Julien Aube Cuarto árbitro Thormas Leonard

¿A qué hora juega PSG vs. Niza?

El encuentro entre PSG vs. Niza comenzará a las 3.15 p. m. (horario peruano). Consulta el horario, según tu zona geográfica:

Perú: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Estados Unidos (ET): 4.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Paraguay: 5.15 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el PSG vs. Niza?

Para ver EN VIVO el PSG vs. Niza, deberás ingresar a la plataforma Star Plus, la cual emitirá el minuto a minuto de este partido a toda Sudamérica.

¿Cómo ver PSG vs. Niza ONLINE GRATIS?

Para ver el PSG vs. Niza por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Niza?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Niza, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no estás registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan PSG vs. Niza?

PSG vs. Niza se enfrentarán en el Estadio Parque de los Príncipes de París. Este escenario deportivo fue inaugurado en 1972 y tiene capacidad para albergar hasta 47.929 espectadores.