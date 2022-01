Falcao se rinde ante la hinchada peruana: “Tuvieron 300 hinchas que alentaron 90 minutos”

La victoria de la selección peruana sobre Colombia por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 sigue dando de qué hablar en tierras cafeteras. Radamel Falcao García brindó una conferencia de prensa y manifestó su admiración hacia los hinchas nacionales que apoyaron a la Bicolor en Barranquilla.

“Tuvieron 300 hinchas que alentaron 90 minutos y aun cuando se vieron sometidos ellos con sus armas y su plan de juego llevaron a cabo lo que habían venido a hacer, gran parte se le debe al gran apoyo que recibieron en Barranquilla” , señaló el ‘Tigre’.

Además, el futbolista del Rayo Vallecano analizó el encuentro entre incaicos y paisas. “Es innegable la frustración que sentimos por la derrota contra Perú, pero quizás haciendo un análisis del partido, quizás lo que nos podemos reprochar es no haber acertado las oportunidades para marcar, pero el equipo lo dio todo, dominamos el 70% de la pelota y Perú en la única que tuvo marcó”.

Por otro lado, se refirió a la falta de gol del equipo dirigido por Reinaldo Rueda. “La sensación de no poder ayudar al equipo con goles no es buena. Lo importante es que el equipo está creando las situaciones. En el fútbol a veces necesitas un poco de suerte y no la hemos tenido”, indicó.