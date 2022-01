¿Ahora lo extrañan? Prensa italiana destacó la presencia de Lapadula en el triunfo ante Colombia

La selección peruana consiguió un épico triunfo ante Colombia en la siempre complicada Barranquilla por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. El delantero de la Bicolor fue el encargado de comandar el ataque; si bien no tuvo ocasiones claras para poder definir, siempre complicó a los defensores cafeteros. Hizo, por ejemplo, que el árbitro le saque tarjeta amarilla a Yerry Mina.

El ‘Bambino’ es uno de los jugadores indiscutibles en el esquema de Ricardo Gareca. En la presente Eliminatorias lleva dos goles anotados (Bolivia y Venezuela). Desde su incorporación en la Blanquirroja, el grupo empezó a sumar y dejar atrás el mal arranque en las clasificatorias.

Gianluca Lapadula, en un primer momento, jugó por la selección italiana en unos amistosos. De ahí en adelante no lo llamaron más. No obstante, las buenas actuaciones no pasan desapercibidos para la prensa de su país natal. La web Calciomercato destacó la presencia del italiano de madre peruana en las Eliminatorias Qatar 2022.

“Con la alegría final por la victoria de su Perú sobre Colombia y un sueño, el Mundial de Qatar 2022, que cada vez es más real. Gianluca Lapadula vivió emociones fuertes en el desafío, que comenzó como titular”, inició.

La publicación de la prensa italiana. Foto: Captura de Calciomercato.

“En un choque aéreo con Falcao, el delantero turinés sufrió un golpe en el rostro que le hizo perder muchas hemorragias nasales y le obligó, en el segundo tiempo, a salir al campo sin su clásica mascarilla protectora”, agregó sobre la entrega absoluta del ‘Zorro’ en el campo de juego.

¿Cuándo volverá a jugar Perú en eliminatorias?

La selección peruana se medirá ante Ecuador en el Estadio Nacional el 1 de febrero a las 9.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). El duelo corresponderá a la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas.