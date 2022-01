¿Cuánto valen los jugadores ecuatorianos convocados para enfrentar a Perú?

La selección de Ecuador se enfrentará con la Blanquirroja este martes 1 de febrero. Las entradas para este cotejo ya están a la venta, por lo que la hinchada bicolor espera conseguir los cupos suficientes para poder alentar al llamado ‘equipo de todos’. Los peruanos tienen ventaja sobre la selección tricolor, ya que de los últimos 10 partidos oficiales, han podido ganar cuatro, mientras que tres fueron victoria para los ecuatorianos. En la previa, uno de los temas que ha dado de qué hablar es el valor de los seleccionados del país vecino del norte.

Por ello, en la presente nota, tendrás más información acerca de lo que puede valer la selección ecuatoriana, según el sitio web Transfermark.

¿Cuánto vale la selección ecuatoriana?

El equipo ecuatoriano vale unos US$ 99 millones y es la séptima selección más costosa de la región, según cifras del portal Transfermarkt. El jugador Pervis Estupiñán es el más caro, con una cifra de US$ 16,7 millones, mientras que el segundo es Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen, con US$ 14,4 millones. Otros miembros de dicha selección con grandes valores son José Cifuentes (US$ 7,2 millones), Félix Torres y Gonzalo Plata (US$ 5,5 millones cada uno) y Moisés Caicedo (US$ 5 millones).

¿Cuándo juega Perú vs. Ecuador?

El duelo entre Perú vs. Ecuador será este martes 1 de febrero desde las 9.00 p. m., y podrá ser visto a través de Latina Televisión y Movistar Deportes en territorio peruano.

Eliminatorias Qatar 2022: fixture sudamericano

Lista de convocados por Ricardo Gareca

Los jugadores que van a representar los colores patrios en el juego con Ecuador son los siguientes:

Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo, Ángelo Campos

Pedro Gallese, José Carvallo, Ángelo Campos Defensas: Luis Advíncula, Jhilmar Lora, Luis Abram, Aldo Corzo, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Marcos López, Nilson Loyola

Luis Advíncula, Jhilmar Lora, Luis Abram, Aldo Corzo, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Marcos López, Nilson Loyola Volantes: Jesús Castillo, Renato Tapia, Christian Cueva, Horacio Calcaterra, Raziel García, Yoshimar Yotún, Edinson Flores, Christofer Gonzales, Jairo Concha, Sergio Peña, André Carrillo, Gabriel Costa.

Jesús Castillo, Renato Tapia, Christian Cueva, Horacio Calcaterra, Raziel García, Yoshimar Yotún, Edinson Flores, Christofer Gonzales, Jairo Concha, Sergio Peña, André Carrillo, Gabriel Costa. Delanteros: Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño y Alex Valera.

Tabla de posiciones