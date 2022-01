TRANSMISIÓN EN VIVO Egipto vs. Marruecos: ¿cómo VER el decisivo duelo por la Copa África?

VER Egipto vs. Marruecos EN VIVO HOY, domingo 30 de enero, en un crucial choque por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana). El enfrentamientos entre las escuadras de Mo Salah y Achraf Hakimi tendrá como escenario el Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo y contará con la TRANSMISIÓN vía streaming a través de Star Plus.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes, aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, videos con los goles y todas las incidencias.

Egipto vs. Marruecos: ficha del partido

Partido Egipto vs. Marruecos ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 30 de enero ¿A qué hora juegan? 10.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo, Camerún ¿En qué canal? Star Plus

Egipto vs. Marruecos: la previa

Una final adelantada. Egipto tendrá que volverse a medir ante uno de los candidatos a llevarse la Copa África. Los Faraones tienen la dura misión de enfrentarse ante Marruecos por los cuartos de final del torneo.

El elenco de Mo Salah viene de eliminar a Costa de Marfil en un duelo que se definió a través de los penales. Si bien no lograron romper el cero en el tiempo regular, tuvieron pasajes interesantes de buen fútbol y sacaron su credencial para quedarse con su octavo trofeo continental.

Por su parte, los Leones de Atlas son uno de los planteles que cuentan con varios jugadores en el balompié europeo. Tras una actuación sobresaliente del lateral del PSG Achraf Hakimi, el elenco marroquí supo revertir el 1-0 en contra y se llevó la victoria ante Malawi en la instancia previa .

¿A qué hora juegan Egipto vs. Marruecos?

Desde Perú, el juego del Egipto vs. Marruecos se podrá seguir a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana). Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

Perú: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Egipto vs. Marruecos?

En toda Latinoamérica, Star+ será la señal de streaming internacional encargada de transmitir el Egipto vs. Marruecos por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

¿Dónde VER EN VIVO Egipto vs. Marruecos vía ESPN?

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Egipto vs. Marruecos?

Para acceder a Star Plus y ver el Egipto vs. Marruecos, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es la programación de Star Plus?

En Star+ tendrás a tu disposición la transmisión no solo de eventos en vivo de fútbol como el Egipto vs. Marruecos, sino también una diversa oferta de otros deportes. Además, encontrarás series, películas y documentales.

¿Cuánto cuesta contratar Star Plus?

Si quieres ver el Egipto vs. Marruecos y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo seguir Egipto vs. Marruecos ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Egipto vs. Marruecos por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que cuentan en su programación con los cotejos televisados por la cadena ESPN. Si no cuentas con acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Egipto vs. Marruecos: posibles formaciones

Egipto: El-Shennawy; Kamal, Hegazi, Hamdi, Ashraf; Zizo, El-Sulya, Elneny; Mohamed, Marmoush, Mo Salah .

El-Shennawy; Kamal, Hegazi, Hamdi, Ashraf; Zizo, El-Sulya, Elneny; Mohamed, Marmoush, . Marruecos: Bono; A. Hakimi, Saiss, Aguerd, Masina; Amrabat, Amallah, Louza; Boufal, En-Nesyri, El Kaabi.

¿Dónde juegan Egipto vs. Marruecos?

El escenario que albergará el Egipto vs. Marruecos por los cuartos de final de la Copa África será el Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Yaundé, Camerún. Dicho campo cuenta con una capacidad para 42.500 espectadores.