Luis Díaz tuvo emotivas palabras para el Porto tras fichar por el Liverpool FC

Luis Díaz ha sido noticia en nuestro país en las últimas horas debido a no tener mucho protagonismo en el Perú vs. Colombia. Gran parte de esto se debe al formidable trabajo de Aldo Corzo en la defensa, quien supo anular al habilidoso volante cafetero. Ahora, se pudo conocer que el futbolista de 25 años pasó a las filas del poderoso Liverpool FC de la Premier League.

Tras esto, Díaz dedicó unas palabras para el FC Porto y agradeció a todos los hinchas, dirigentes, entrenadores y excompañeros suyos por el recibimiento.

“A Dios gracias por traerme a un club que se convirtió en mi casa y la de mi familia. Gracias FC Porto, porque me llevo las mejores memorias de un Dragão repleto. El ruido, la emoción, el cariño y el apoyo incondicional, son sensaciones únicas que siempre recordaré. Gracias, presidente, por la apuesta en mí. Gracias, Mister, por lo que he aprendido. Gracias a mis compañeros, porque en el fútbol nada se puede solo”, inició el colombiano en su cuenta de Instagram.

“Gracias a la hinchada que siempre me alentó. A la ciudad de Porto por haberme recibido y por haber recibido mi regalo más grande, mi hija Roma, es y será la casa de mi familia. Gracias a mi esposa, mis padres y mi familia por ser el pilar que me han sostenido estos años, a mi equipo de trabajo y todas las personas que creyeron en mí. Me siento un dragón más y los llevaré en mi corazón azul y blanco”, finalizó.

