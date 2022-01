Ver Universitario vs. SD Aucas EN VIVO: hora y canal para el duelo por la Noche Crema 2022

Universitario vs. SD Aucas se juega este sábado 29 de enero por la Noche Crema 2022. El encuentro será en el Estadio Monumental y está pactado para las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Universitario vs. SD Aucas: previa del compromiso

Los cremas están felices. Esta noche harán su presentación ante su afición en su gran coloso de Ate. Universitario de Deportes con el apoyo de su público recibirá a SD Aucas. Entre semana, los merengues cayeron en un amistoso internacional ante el Inter Miami del argentino Gonzalo Higuaín, disputado en Estados Unidos por 4-0.

Por ello, en esta noche limeña querrán estrenarse con una victoria ante el conjunto ecuatoriano que dirige Gabriel Schürrer. El Ídolo de Quito viene entrenando y preparándose para su debut liguero todavía el siguiente mes y en este duelo frente a los merengues pondrán a prueba su juego. En la campaña anterior acabaron entre los 10 primeros de su campeonato nacional.

Universitario, por su parte, que no contará con Alex Valera y Ricardo Carvallo (concentrados con la selección peruana), ni con Gregorio Pérez, aprovechará este cotejo para afinar detalles de cara a su debut en la Liga 1 Betsson.

¿A qué hora juegan Universitario vs. SD Aucas?

El cotejo Universitario vs. SD Aucas se disputará a partir de las 7.00 p. m. en territorio peruano. Para que no te pierdas el cruce desde el extranjero, consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del 30 de enero).

PUEDES VER: Universitario fichó a Roberto Villamarín a pocas horas de la Noche Crema 2022

Universitario llega a la Noche Crema 2022 con cuatro bajas en el equipo titular. Foto: La República

¿Dónde ver Universitario vs. SD Aucas EN VIVO?

El canal encargado de televisar el duelo Universitario vs. SD Aucas en territorio peruano será Gol Perú, señal exclusiva de Movistar TV que posee los derechos de transmisión de este cotejo y de la Liga 1 Betsson 2022.

¿Cómo seguir Universitario vs. SD Aucas EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Universitario vs. SD Aucas, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Qué canal sintonizar para ver Universitario vs. SD Aucas por Gol Perú?

Si deseas ver el Universitario vs. SD Aucas por la señal de Gol Perú, estos son los canales que debes sintonizar desde tu operador de Movistar TV por cable o satélite:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde juegan Universitario vs. SD Aucas EN VIVO?

El recinto que acogerá el enfrentamiento Universitario vs. SD Aucas será el Estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Lima, escenario empleado por el club para sus juegos en condición de local. Cuenta con una capacidad para más de 80.000 personas.

Universitario cae ante Inter Miami en su primer partidos amistoso internacional. Foto: @Universitario

¿Cuándo debuta Universitario en la Liga 1 Betsson 2022?

Los cremas debutan el domingo 6 de febrero ante la Academia Cantolao a las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Miguel Grau del Callao. Podrás seguir en vivo el encuentro por la señal de Gol Perú. Y en caso de no contar con el canal, puedes sintonizar La República Deportes, donde encontrarás todas las incidencias del partido.

Universitario en la Liga1 Betsson 2022 - fixture primeras 5 fechas

Fecha 1 | Cantolao vs. Universitario

Fecha 2 | Universitario vs. San Martín

vs. San Martín Fecha 3 | Carlos Stein vs. Universitario

Fecha 4 | Universitario vs. UCV

vs. UCV Fecha 5 | Municipal vs. Universitario.

Liga1 Betsson 2022 - fixture fecha 1

Carlos Stein vs. ADT

Deportivo Municipal vs. Ayacucho

Cantolao vs. Universitario de Deportes

UTC vs. Sport Boys

Alianza Lima vs. Atlético Grau

vs. Atlético Grau FBC Melgar vs. Carlos A. Manucci

S. Huancayo vs. Sporting Cristal

UCV vs. Cienciano

San Martín vs. Binacional.

Alianza Atlético descansa.