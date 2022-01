VER Barcelona SC vs. Guayaquil City: EN VIVO Noche Amarilla 2022 con Carlos Tévez

HOY Barcelona SC vs. Guayaquil City EN VIVO este sábado 29 de enero por la Noche Amarilla 2022, a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana), en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El duelo entre ambos equipos ecuatorianos será televisado EN DIRECTO por la señal de Star Plus. Para que no te pierdas este y ningún otro partido de las clasificatorias sudamericanas, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Barcelona SC vs. Guayaquil City: previa

En este partido, que será un encuentro amistoso, se realizará la presentación oficial del plantel del Barcelona SC para la temporada 2022. Además, contará con la presencia del futbolista argentino Carlos Tévez, quien jugará para el cuadro amarillo como invitado.

Recordemos que esta tradición de traer a una estrella del fútbol inició en el 2016 con la presencia de Ronaldinho, luego acudieron cracks de la talla de Kaká, Diego Forlán, Andrea Pirlo, Alessandro del Piero y Javier Mascherano.

Barcelona SC vs. Guayaquil City: alineaciones probables

Barcelona SC: Javier Burrai; Byron Castillo, Joshue Quinonez, Luis Fernando León, Mario Pineida; Nixon Molina, Bruno Piñatares; Michael Hoyos, Damián Díaz, Carlos Tévez (provisorio); Gonzalo Mastriani.

Guayaquil City: Máximo Banguera; William Vargas, Jairo Jimenez, Horacio Salaberry, Roger Arias; Flavio Caicedo, Jean Humanante; Marcos Caicedo, Julio Villalba, Renato César; Andrés Parrales.

Barcelona SC vs. Guayaquil City: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Guayaquil City ¿Cuándo juegan? Sábado 29 de enero ¿A qué hora juegan? 8.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) ¿Dónde juegan? Estadio Monumental Banco Pichincha ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juega Barcelona SC vs. Guayaquil City?

El cruce entre Barcelona SC y Guayaquil City EN VIVO se jugará este 29 de enero, desde las 8.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México: 7.30 p. m.

Colombia: 8.30 p. m.

Perú: 9.30 p. m.

Ecuador: 9.30 p. m.

Bolivia: 9.30 p. m.

Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina: 10.30 p. m.

Brasil: 10.30 p. m.

Chile: 10.30 p. m.

Paraguay: 10.30 p. m.

Uruguay: 10.30 p. m.

España: 2.30 a. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona SC vs. Guayaquil City EN VIVO?

En toda Latinoamérica, Star Plus será la señal de streaming internacional encargada de transmitir el Barcelona SC vs. Guayaquil City por la Noche Amarilla 2022.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Guayaquil City?

Para acceder a Star Plus y ver el Barcelona SC vs. Guayaquil City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Guayaquil City EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes seguir el Barcelona SC vs. Guayaquil City EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Deportes. Allí encontrarás todos los detalles como el marcador actualizado, videos de los potenciales goles y más.