Periodista colombiano arremete contra Perú: “Va a clasificar porque los demás somos más malos”

Perú derrotó 1-0 a Colombia por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. La derrota del cuadro cafetero ha generado la polémica en los periodistas de ese país. Tal es el caso de Luis Arturo Henao, panelista del programa F90 de ESPN, quien criticó duramente el juego del equipo de Ricardo Gareca.

“El problema es el resultadismo, de no ver más allá de la nariz, Colombia y Perú no juegan a nada, no se engañen… Perú juega a nada, va a clasificar porque los demás somos más malos, pero no se engañen que Perú no tiene nada y hoy (viernes) sacó un resultado por la pobreza de Colombia”, señaló el comentarista deportivo.

Su compañero Rafael Sanabria se sumó al debate e indicó que la Blanquirroja no merece clasificar a la próxima cita mundialista. “ Para mí, no merece ir al Mundial de esa forma, porque este no es el Perú, Perú es un equipo de fútbol, un equipo que aguanta, un equipo que sale con la pelota, que triangula… lo que hizo con Ecuador, hoy solo se cerró, no lo hizo bien”.

¿En qué posición se encuentra la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022?

Tras la victoria ante Colombia, la selección peruana sumó 20 puntos y se ubica en el cuarto lugar de la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022.

La Bicolor recibirá a Ecuador en Lima en la próxima jornada. Posteriormente, enfrentará a Uruguay y Paraguay en las dos últimas jornadas de este proceso clasificatorio.