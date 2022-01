Ricardo Gareca: “Esto aún no termina”

La mesura de Ricardo Gareca ante triunfos históricos y hazañas de la Bicolor es, sin duda alguna, una de las claves del éxito de la selección peruana.

El DT de Perú habló tras la victoria ante Colombia y dejó en claro que si bien se dio un paso importante, aún hay camino por recorrer. “Siento que el equipo disputó una de las cuatro finales que tenemos y ahora depende de nosotros mismos para lograr el objetivo. Siento que estamos preparados para enfrentar a selecciones duras, realmente veo muy bien a los muchachos. Hoy sacamos adelante un partido ante un rival y escenario muy difícil y eso es muy meritorio. Hoy estamos en posición de clasificación, pero aún no termina. Valoro esta victoria, pero no sé si fue el mejor partido o la mejor victoria”, dijo el ‘Tigre’ tras analizar el partido.”

Nosotros quisimos, pero Colombia no nos dejó. Perú tuvo su oportunidad y no la desperdició. Creemos que pegamos en el momento justo. Me alegra mucho por el ‘Orejas’ Flores, un jugador importantísimo para nosotros, ya que fue el segundo goleador del equipo en el proceso anterior y reencontrarse con el gol en un partido tan clave lo levanta a él y también a nosotros”.

Acerca de Ecuador, rival del próximo martes, el estratega de la Blanquirroja precisó que “será un partido con la mismas características que ante Colombia, de repente diferente en cuanto a la posesión, pero ya habrá momento de analizarlo. Ecuador es una selección que está bien ubicada y también se juega todo, pero el apoyo de nuestra gente será clave por lo que siempre nos transmite”.

Finalmente, se refirió al hincha peruano que llegó al Metropolitano de Barranquilla y alentó al equipo de todos. “Solo me queda agradecerles, porque son increíbles, nos apoyaron todo el día. Sé el valor que le dan a la selección y nunca pierden la fe. No tuvimos una gran actuación, pero dimos todo. Los muchachos dejaron el alma y el hincha peruano también valora eso”.

