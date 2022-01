¿Las entradas ‘volaron’ para Perú vs. Ecuador? Usuarios se quejan de Joinnus por saturación de web

Este sábado 29 de enero inició la venta de entradas para el Perú vs. Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022, que se desarrollará el próximo 1 de febrero. El duelo se dará en el Estadio Nacional de Lima y tendrá un aforo del 50%, por lo que una gran cantidad de hinchas peruanos quieren volver a ver a la Blanquirroja en el decisivo cotejo, después de lograr una hazaña al vencer 1-0 a Colombia en Barranquilla.

Sin embargo, en las redes sociales se han manifestado muchas quejas de los usuarios, ya que no cargaba la web de Joinnus, plataforma encargada de la venta de boletos. Debido a la demora, varios hinchas se quedaron sin poder realizar la compra y culpaban a la página por su cuestionado servicio.

Comentarios en la cuenta de Facebook de Joinnus. Foto: captura

En la página de Facebook de Joinnus se mostraban diversos comentarios negativos donde critican el tiempo de espera para conseguir su entrada. Incluso, muchos internautas manifiestan que la plataforma les menciona que ya compraron su boleto, cuando no era así: “No puedo comprar, sale que mi DNI está con reserva ¡y no he comprado nada!” , escribieron, seguidamente de etiquetar a Indecopi.

Comentarios de Twitter. Foto: captura

A través de Twitter, Joinnus fue tendencia, debido a las quejas de la hinchada que buscaba su entrada. Al igual que en Facebook, las personas escribían que la plataforma demoraba en cargar o que no podían efectuar el pago porque ya habían comprado el límite de tickets (4), cuando en realidad no lo habían hecho.

Además, antes de que se cumpla una hora después de la habilitación al público en general, las tribunas parecían haberse llenado y, por ende, se habrían agotado todas las entradas puestas a la venta.