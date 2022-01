La espectacular atajada de Gallese con el pie que no se vio en la transmisión

Durante los 97 minutos que duró el Perú vs. Colombia, los millones de hinchas peruanos vivieron mil y un emociones debido a los constantes ataques de los dirigidos por Reinaldo Rueda, así como por el gol de Edison Flores. No obstante, hubo una jugada en particular, protagonizada por Pedro Gallese, que no llegó a verse en la transmisión y fue difundida en las redes sociales.

En el trámite del partido por las Eliminatorias Qatar 2022, el arquero del Orlando City se lució con innumerables atajadas y no dejó que futbolistas de talla mundial como James Rodríguez, Luis Díaz, Radamel Falcao o Miguel Borja venciesen su portería. Precisamente, este último ejecutó un disparo a ‘quemarropa’ que pudo cambiar la historia del duelo.

Se jugaba el minuto 78 cuando el balón le llegó al delantero del Junior de Barranquilla. Sin esperar a acomodar el esférico, sacó un potente disparo rasante que por poco se mete en el arco peruano, de no ser por el pie milagroso de Pedro Gallese . El ‘Pulpo’ actuó de manera instantánea, pues no se encontraba en la mejor posición posible. Finalmente, la jugada no llegó a concretarse.