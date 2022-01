¡Emotivo! Gregorio Pérez agradeció el apoyo del hincha y dijo que este es el año de la ‘U’

La Noche Crema 2022 empezó y se dio pie a las sentidas palabras de Gregorio Pérez, el estratega que dejó el buzo merengue por problemas de salud hace unos días. El experimentado técnico vino preparando la pretemporada desde los primeros días de noviembre con el único objetivo que siempre repitió: lograr la estrella 27.

‘Goyo’ envió un mensaje emotivo a los hinchas de la institución crema. “Queridos amigos y amigas, hinchas de la ‘U’, les agradezco todo el afecto y cariño que me dieron desde el primer día que llegué a fines del año 2019. Me brindaron un gran apoyo. En aquel momento se me cortó un sueño por distintas razones y no pude continuar. Nuevamente el destino quiso que regresara para cumplir ese sueño, la estrella 27″ , inició.

“Pero tuve un percance en el camino y no puedo continuar. Eso no quiere decir que no reconozca el cariño, el afecto, la amistad y el apoyo que ustedes me han brindado. Quiero desearles lo que este club tan grande se merece. Apoyen a todos, la ‘U’ tiene que encontrar su camino y este es su año. A la distancia siempre voy a estar atento de lo que pasa en el club. Un abrazo grande. ¡Y dale ‘U’!” , agregó el técnico uruguayo.

¿Por qué Gregorio Pérez dejó la ‘U’?

Su asistente técnico, Edgardo Adinolfi, relató lo sucedido en una entrevista con el medio Sport de Uruguay. “Todo comenzó el martes (11 de enero). Les cuento que él sale por las tardes a correr, y desde ese día se sintió mal. El miércoles por la mañana el equipo tenía un partido de práctica y no se sentía bien; sin embargo, como todos andamos con la psicosis del COVID-19, pensamos que se había contagiado y se decidió hacerle una prueba PCR”, detalló.

Finalmente, tras descartar una infección por coronavirus, el diagnóstico arrojó un problema coronario, por el cual posteriormente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. ‘Goyo’ viene recuperándose de gran forma.