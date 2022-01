“Nunca me he rendido, nunca me rendiré”: el mensaje de James Rodríguez tras derrota ante Perú

Sigue en pie de lucha. James Rodríguez se mostró optimista pese a la derrota por 0-1 de la selección colombiana ante Perú por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. Así lo compartió en sus redes sociales mediante un sentido mensaje dirigido a la hinchada y a sus compañeros de la escuadra comandada por Reinaldo Rueda.

“ Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final . Siempre entregando el alma, Colombia”, posteó el atacante del Al-Rayyan de Qatar, y acompañó la misiva con instantáneas del duelo ante la Bicolor.

Publicación de James Rodríguez. Foto: Instagram James Rodríguez

Durante el duelo, el papel de la escuadra colombiana fue destacable en el ataque, y generaron diversas ocasiones de gol que no pudieron concretarse debido a la rápida acción de la defensa peruana.

No obstante, la larga ausencia de tantos en el conjunto cafetero ha gestado una crisis dentro del plantel y la furiosa hinchada que ejecutó diversos actos de violencia contra los jugadores y el cuerpo técnico luego de la derrota en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Las probabilidades de Colombia para obtener su clasificación a la próxima Copa del Mundo se han complicado tras la derrota ante la selección peruana. Ahora, el combinado de Reinaldo Rueda deberá vencer a Argentina, Bolivia y Venezuela en las siguientes fechas de las eliminatorias sudamericanas si anhela seguir en la carrera hacia Qatar 2022.

Colombia vs. Argentina

Este martes 1 de febrero, Colombia se medirá ante Argentina en un intenso duelo que empezará a las 6.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.