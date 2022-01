FC Barcelona confirmó el regreso de Adama Traoré para LaLiga y Europa League

Ante las urgencias cada vez mayores del FC Barcelona por mejorar su producción goleadora, este sábado se hizo oficial el regreso del delantero Adama Traoré, en condición de préstamo, desde el Wolves de la Premier League. El atacante español de origen maliense volverá a vestir de azulgrana hasta junio de este año, etapa durante la cual espera ayudar al equipo en LaLiga Santander y la Europa League.

Según mencionó el club en un comunicado, el futbolista llega con “opción de compra libre”, aunque no detalló si el monto del traspaso ya está acordado o recién será negociado una vez culminado el periodo de cesión. En cualquier caso, si el Barça opta por no mantener al jugador en su plantilla, no deberá pagar ninguna indemnización al conjunto inglés.

Traoré, quien fue formado en La Masía (cantera del FC Barcelona), es el tercer fichaje en la era Xavi Hernández después de Dani Alves y Ferran Torres. Para la prensa española, su incorporación es una forma de presionar a Ousmane Dembélé a que busque nuevo destino en lo que queda del mercado de pases o arriesgarse a pasar en la banca de suplentes lo que resta de la temporada, tras los fracasos en las negociaciones para renovar.

Adama Traoré vuelve al club luego de siete años. Foto: FC Barcelona

La ‘Flecha’ tendrá una oportunidad para ‘cobrarse la revancha’ de su primera etapa. Entre 2013 y 2015, fue promovido al plantel principal por su buen desempeño en la filial, pero apenas alcanzó a jugar cuatro encuentros y anotar un gol. Aunque el extremo destaca más como asistidor, en la primera mitad de la actual campaña no registró ningún pase gol en la Premier pese a que disputó 19 cotejos.

Adama Traoré espera “devolver la confianza” de FC Barcelona

“Me hace mucha ilusión, he estado años fuera de casa. Estoy contento de volver, con ganas de trabajar, y espero que todo salga bien”, declaró el flamante refuerzo para la prensa oficial del FC Barcelona. “Agradezco la confianza y espero devolverla en el terreno de juego”, agregó minutos después de ser anunciado.