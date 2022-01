Las duras críticas de un exmundialista a los colombianos: “Esconderse es muy fácil”

Sigue abierta la herida. La victoria de la selección peruana en Barranquilla fue un golpe muy duro para Colombia con miras al tramo final de las Eliminatorias Qatar 2022. Esta caída volvió a concentrar las críticas en el entrenador Reinaldo Rueda; sin embargo, para el histórico Freddy Rincón los futbolistas también deben aceptar su responsabilidad y no esconderse detrás del entrenador.

“ Lo que me sorprende de todo esto es que no sale un jugador a asumir esa culpa. Están matando al técnico de una manera inexplicable , porque hoy se vio que estamos llegando a una situación insostenible, pero no he visto a un jugador que diga ‘voy a ir’”, manifestó el ahora panelista en Win Sports.

Recordemos que previo al compromiso, el estratega fue muy cuestionado por el rendimiento de sus dirigidos. El conjunto tricolor arrastra un registro negativo de seis partidos sin ganar y sin marcar goles en el certamen clasificatorio.

“ Hay que asumir culpas. A este señor le están dando tan duro que parece que los jugadores estuvieran escondiéndose detrás de él y Reinaldo recibiendo todas las cosas . Será porque nosotros somos de la época en que éramos así, salíamos al frente. Yo ahora no he visto un jugador que salga y diga ‘La culpa es de nosotros’. Eso me preocupa. Esconderse detrás de Reinaldo es muy fácil”, añadió el exatacante del Real Madrid.

Por otra parte, el equipo de James Rodríguez tendrá un crucial cotejo ante Argentina en Buenos Aires. El elenco cafetero se ubica en la sexta casilla con 17 unidades y necesita ganar para continuar en la pelea por el sueño mundialista.

Eliminatorias Qatar 2022 - tabla de posiciones

Fixture de las últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022