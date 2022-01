Colombia vs. Perú EN VIVO: ¿cómo seguir el partido vía Tarjeta Roja?

En su primera sesión de trabajos en Barranquilla, el entrenador Ricardo Gareca probó el siguiente once titular: Gallese, Corzo, Zambrano, Callens, López, Tapia, Gonzáles, Peña, Carrillo, Cueva y Lapadula. Yoshimar Yotún no trabajó por precaución, pero su presencia no peligraría para mañana, según informó el periodista Gustavo Peralta.