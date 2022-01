¿Cómo seguir el partido Nacional vs. San Lorenzo vía Star Plus por la Copa José Sanfilippo?

Nacional vs. San Lorenzo se enfrentan este 29 de enero EN VIVO por la Copa José Sanfilippo desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y uruguaya) en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. Podrás ver el encuentro ONLINE a través de la señal de Star Plus.

Nacional vs. San Lorenzo: antesala

Pedro Troglio, actual entrenador del Ciclón, comenzó su etapa en el club con una agenda cargada de encuentros amistosos de cara al inicio del campeonato argentino. Además, tendrá la oportunidad de probar a su flamante refuerzo, Ricardo Centurión.

Por otro lado, los albos también se preparan para la temporada 2022 de Uruguay y, en el último encuentro, cayeron 1-0 ante su clásico rival, Peñarol.

Nacional vs. San Lorenzo: últimos encuentros

Nacional 2-0 San Lorenzo | 26.9.2018 | Copa Sudamericana

San Lorenzo 3-1 Nacional | 23.8.2018 | Copa Sudamericana

Nacional 0-0 San Lorenzo | 16.10.2001 | Copa Mercosur

San Lorenzo 2-0 Nacional | 8.8.2001 | Copa Mercosur

San Lorenzo 1-1 Nacional | 3.5.2001 | Copa Libertadores

Nacional vs. San Lorenzo: ficha del partido

Partido Nacional vs. San Lorenzo ¿Cuándo juegan? Sábado 29 de enero ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y uruguaya) ¿Dónde? Estadio Gran Parque Central ¿En qué canal? Star Plus

Nacional vs. San Lorenzo: horarios

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Nacional vs. San Lorenzo: posibles alineaciones

Nacional: Martín Rodríguez; J. Luis Rodríguez, Nicolás Marichal, Mathías Laborda, Christian Almeida; Felipe Carballo, Diego Rodríguez; Alfonso Trezza, Leandro Otormín, Alex Castro y Franco Fagúndez

San Lorenzo: Augusto Batalla; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Yeison Gordillo, Néstor Ortigoza; Ezequiel Cerutti, Ricardo Centurión, Nicolás Fernández y ‘Uvita’ Fernández

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Nacional vs. San Lorenzo?

Para acceder a Star Plus para ver el Nacional vs. San Lorenzo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Nacional vs. San Lorenzo: ¿dónde juegan?

El estadio Gran Parque Central, ubicado en la ciudad de Montevideo y con capacidad para 34,000 espectadores, será la plaza que albergue el compromiso.