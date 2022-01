Claudio Bravo tras error en el segundo gol de Argentina: “No estaba al cien por ciento”

Chile cayó 2-1 ante Argentina en Calama por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. En este cotejo, Claudio Bravo cometió un error que permitió el segundo gol de los albicelestes. El portero declaró para la prensa mapochina y se refirió a esta jugada.

“ En ese momento no estaba al cien por ciento de las condiciones por lo que sentía, pero uno también se conoce, quiere que el compañero que está afuera no entre frío a jugar, porque, si no, lo pones también en aprietos a él, y la intención pasa un poco por eso, que el que va a entrar entre en plenitud de condiciones. Por eso aguanté. La intención mía era salir antes. Después viene el segundo gol”, explicó.

“En estos dos últimos partidos, en el que jugamos en Santiago contra Ecuador, y en este, nos han pasado cosas un poco extrañas, cosas que no pasan habitualmente. Ayer, en la primera jugada, que fue la del gol, me lesiono cuando apoyo para intentar intervenir. Luego pasan los minutos y la molestia es más persistente. Pero ya, fuera de eso, si existe rapidez o lentitud, solo agranda un poco la magnitud el hecho de que nos convierten el segundo gol”, agregó el futbolista del Betis de España.