Nadal vs. Medvédev: sigue la final del Australian Open vía ESPN y Star Plus

Rafael Nadal y Daniil Medvédev se verán las caras este domingo a horas de la madrugada en Perú, por la gran final del Australian Open 2022. El emocionante partido que se disputará en el Rod Laver Arena de Melbourne tendrá al ganador del primer torneo Grand Slam del año, el cual no tuvo a Novak Djokovic, quien fue deportado por el gobierno australiano por no estar vacunado.

El tenista español está a un juego de hacer historia, ya que con 20 trofeos conquistado a lo largo de su carrera; si suma uno más, se convertirá en el más ganador de la historia de este deporte . En frente, tendrá a uno de los mejores de la nueva generación, quien tiene la chance de ser el nuevo número 1 del mundo y demostrar que merece serlo.

El deportista nacido en Mallorca derrotó en semifinales a Matteo Berrettini, en un duelo que quedó 3 sets a 1 a favor del manacorí. El italiano no dio pelea a Rafa en las dos primeras mangas, las cuales quedaron 6-3 y 6-2; sin embargo, en el tercer asalto ‘Zingaro’ mejoró y ganó 6-3, pero no alcanzó por en el cuarto set quedó 6-3 en su contra y fue eliminado.

El ruso, número dos del ranking ATP, tuvo un complicado reto al enfrentarse a Stéfanos Tsitsipás. El Oso -como lo llaman en su país- demostró por qué lo catalogan como el mejor del New Gen y venció 7-6 al griego en un set de infarto. El segundo lo ganó su rival, pero en el tercer y cuarto asalto Daniil sacó a relucir su mejor tenis y fue superior por 6-4 y 6-1.

La última vez que se enfrentaron estos dos tenistas fue a fines de noviembre del 2020 en el ATP Finals desarrollado en Turín y quedó 2 sets a 1 a favor del hombre nacido en Moscú. Hace unos meses no se sabía si Nadal iba a jugar este Abierto de Australia; hoy está en final, pero en la previa su contrincante posee una ligera ventaja.

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev: ficha del partido

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev Australian Open 2022 ¿Cuándo juegan? Domingo 30 de enero ¿Dónde juegan? Estadio Rod Laver Arena de Melbourne ¿A qué hora juegan? 3.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde lo transmiten? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juega Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev por el Australian Open 2022?

Perú: 3.30 a. m.

Perú: 3.30 a. m.

Colombia: 3.30 a. m.

Ecuador: 3.30 a. m.

Estados Unidos: 3.30 a. m. (ET) / 12.30 a. m. (PT)

México: 2.30 a. m.

Costa Rica: 2.30 a. m.

Bolivia: 4.30 a. m.

Paraguay: 4.30 a. m.

Venezuela: 4.30 a. m.

Chile: 5.30 a. m.

Brasil: 5.30 a. m.

Argentina: 5.30 a. m.

Uruguay: 5.30 a. m.

España: 9.30 a. m.

Italia: 9.30 a. m.

Francia: 9.30 a. m.

Alemania: 9.30 a. m..

¿Dónde ver Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev EN VIVO ONLINE GRATIS?

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev en Perú: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev en Argentina: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev en Bolivia: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev en Chile: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev en Colombia: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev en Ecuador: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev en Paraguay: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev en Uruguay: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev en Venezuela: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev en México: ESPN y Star Plus

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev en Estados Unidos: ESPN, ESPN+

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev en España: DAZN y Eurosport.

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev: ¿qué canal es ESPN 2 en Perú?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev?

Para acceder a Star Plus y ver el Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.