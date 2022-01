Nadal tras llegar a la final del Australian Open: “Pase muchos momentos sin ver la luz”

Con lágrimas en los ojos y muy emocionado. Rafael Nadal venció al italiano Matteo Berrettini en la semifinal del Australian Open y obtuvo su pase a la última ronda del primer Grand Slam del año, donde enfrentará al ruso Daniil Medvedev, actual número 2 del mundo por detrás del polémico Novak Djokovic.

Tras su victoria, el tenista español recordó lo duro que fue para él volver a un certamen luego de siete meses de para debido a una lesión en el pie.

“Para mí es un éxito especialmente emocionante. Quizás más emocionante que algún otro título de Grand Slam por lo inesperado que es todo, por todo lo que hemos pasado en estos últimos meses. Tres semanas atrás veíamos muy difícil estar donde estamos hoy. Pasé muchos momentos difíciles, sin ver la luz . Fueron muchas conversaciones con el equipo, con la familia, sobre qué podía pasar si las cosas continuaban así. Y que quizás era el momento de decir adiós ”, reveló la raqueta de 35 años, visiblemente emocionado al conseguir su primer pase a la final desde el año 2009 en que se coronó con el premio.

“ No sé si va a ser mi última oportunidad o no . Hace escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad y ahora estamos aquí. He sido muy afortunado en mi carrera. En 2009 tuve suerte para ganar el título, ¿quién iba a pensar que iba a estar en 2022 en nueva final? ”, expresó Nadal en medio del caluroso aplauso del público presente en las tribunas.

Final del Australian Open

La esperada definición del primer Grand Slam del año se disputará el domingo 30 de enero. En ella, Rafael Nadal se batirá a duelo contra el ruso Daniil Medvedev en el complejo deportivo de Melbourne Park. El enfrentamiento inicia a las 3.30 a. m. (hora peruana).