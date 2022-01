Reinaldo Rueda responde a sus críticos y defiende su estilo previo al partido ante Perú

Complicada situación. La selección colombiana se medirá ante Perú en uno de los duelos más atractivos de la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. El elenco de Reinaldo Rueda no atraviesa un buen momento, hace cinco partidos que no gana y no anota goles, y las críticas en relación a su estilo de juego cada vez son más constantes.

“No marcar es una asignatura por mejorar, porque eso nos ha privado de estar en situación de privilegio. A pesar de la falta de goles, con ‘fútbol amarrete’, pasamos del séptimo lugar al cuarto ”, manifestó el estratega en conferencia de prensa.

Perú no le gana a Colombia de visita desde el 2001. Foto: AFP

A su vez, se mostró incómodo con la evaluación que se hace sobre el rendimiento de sus dirigidos. “Mientras que no se logre el gol, todas esas críticas hay que aceptarlas. La validez va depender de análisis de cada juego, de la óptica con la que se evalúe. Si se hace un análisis objetivo, no tienen asidero esas críticas por lo que genera Colombia”, contestó.

El técnico también se pronunció sobre el cotejo que sostendrá ante la selección peruana y resaltó las variantes que emplea Ricardo Gareca en su funcionamiento.

“En el partido hay que hacer un juego inteligente, en el que no se puede sesgar a que ese es el punto débil. Hay que trabajarlo con todas las variantes posibles en la parte ofensiva. Enfrentamos a un rival con un sistema que puede variar ”, precisó.

Perú vs. Colombia: posibles alineaciones

Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Dávinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica; Matheus Uribe, Wilmar Barrios, James Rodríguez; Rafael Santos Borré, Miguel Borja y Luis Díaz.

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

En horario peruano, el choque Perú vs. Colombia se disputará desde las 4.00 p. m. (hora peruana y colombiana). Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Inglaterra: 9.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Italia: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs. Colombia EN VIVO?

Para ver Perú vs. Colombia EN VIVO, puedes sintonizar la señal de Movistar Deportes y América TV en territorio peruano y Caracol TV en tierras cafeteras.

Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play

Bolivia: Cotas Televisión

Brasil: SporTV

Chile: Chilevision, TNT Sports

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: Canal del Fútbol

Paraguay: Gen

Perú: Movistar Deportes, América TV

Uruguay: VTV+

Venezuela: TLT Play.

¿Dónde VER Perú vs. Colombia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Perú vs. Colombia de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, la cual transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alienaciones, todos los goles y mucho más.

