VER Perú vs. Colombia EN VIVO EN DIRECTO: minuto a minuto por las Eliminatorias Qatar 2022

VER Perú vs. Colombia EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan HOY viernes 28 de enero por la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. Con el objetivo de retomar el quinto puesto, la selección peruana visitará a la colombiana desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla. La transmisión estará a cargo de Caracol TV para Colombia, mientras que Movistar Deportes y América TV lo pasarán para Perú.

Si no tienes acceso a estos canales, no te preocupes, podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto del Perú vs. Colombia EN VIVO ONLINE en la web de La República Deportes, donde te informamos todo acerca de los partidos de hoy y las Eliminatoria Qatar 2022 .

¿Cuándo juegan Perú vs. Colombia?

El partido entre Perú vs. Colombia EN VIVO por las Eliminatorias Qatar 2022 se llevará a cabo HOY viernes 28 de enero.

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

La hora pactada para que ruede el balón en el Perú vs. Colombia será a las 4.00 p. m. (hora peruana y colombiana). A continuación, te dejamos el horario según tu región.

México: 3.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

La selección peruana buscará retomar el repechaje. Tras el triunfo de Uruguay, la Celeste escaló a la cuarta posición, con lo que Colombia descendió al quinto puesto, mientras que la Blanquirroja pasó a ubicar el sexto lugar. El equipo de Luis Suárez tiene 19 unidades, seguido de los colombianos y peruanos con 17 puntos cada uno.

De esta manera, los dirigidos por Ricardo Gareca viajaron a Barranquilla, una plaza donde nunca han sabido de victorias, con la consigna de conseguir los tres puntos. Bajo el mando del ‘Tigre’, la Blanquirroja ha sabido hacer milagros como por ejemplo sacar victorias ante Paraguay y Venezuela como visitantes, además de clasificar al Mundial tras 36 años.

¿En qué canal ver Perú vs. Colombia?

La transmisión del Perú vs. Colombia EN VIVO EN DIRECTO estará a cargo de Movistar Deportes y América Televisión para la región peruana, mientras que Caracol TV pasará el cotejo eliminatorio para la región colombiana.

Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play

Bolivia: Cotas Televisión

Brasil: SporTV

Chile: Chilevision, TNT Sports

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: Canal del Fútbol

Paraguay: Gen

Perú: Movistar Deportes, América TV

Uruguay: VTV+

Venezuela: TLT Play.

La selección colombiana, por su parte, necesita los tres puntos con urgencia para seguir en puestos de clasificación. Para este compromiso, el entrenador Reinaldo Rueda convocó nuevamente a James Rodríguez, quien viene atravesando por un buen momento en su equipo. Así como también la del atacante Luis Díaz.

Los cafeteros actualmente se encuentran en la quinta casilla con 17 puntos, la misma cantidad que la Blanquirroja, pero tienen mejor diferencia de gol. Mientras que los dirigidos por Ricardo Gareca tienen gol tantos en contra, los de Rueda tienen solo uno.

¿Cómo ver Perú vs. Colombia en Movistar Deportes?

Para acceder a Movistar Deportes y presenciar el Perú vs. Colombia, deberás contar con cable. También podrás ver todas las incidencias VÍA ONLINE en Movistar Play.

Movistar Deportes SD: canal 03

Movistar Deportes HD: canal 703.

¿Cómo ver Perú vs. Colombia en América TV?

América TV se puede ver en el canal 4 de la televisión por señal abierta en Lima y algunas otras ciudades del Perú. De acuerdo a la frecuencia de tu servicio de TV, deberás sintonizar los siguientes canales para ver el partido.

América TV SD: canal 4

América TV HD: canal 704.

¿Cómo ver Perú vs. Colombia ONLINE vía América TV?

Si quieres ver el Perú vs. Colombia por internet, puedes sintonizar la señal de América TV vía América TV GO, servicio exclusivo que te ofrece la programación en vivo de este canal, así como varios otros contenidos de video bajo demanda. Puedes descargarlo en Google Play o App Store para verlo en dispositivos móviles con sistema operativo Android y iOS.

¿Cuánto cuesta América TV GO?

El plan básico de América TV GO, que solo incluye la transmisión en vivo de la programación de América TV, no tiene costo alguno. Para acceder al mismo, debes registrarte en la página web del servicio con tus datos personales y un correo electrónico.

En caso quieras contar con mayores beneficios, como más contenidos disponibles o la reproducción de hasta en tres dispositivos diferentes, puedes contratar el plan mensual a un costo de 9,90 soles o el plan anual por un precio de 89,90 soles.

¿Cuál es la programación de América TV GO?

Además de la programación regular de América TV, que incluye partidos de la Copa América 2021 y la Eurocopa 2021, puedes ver telenovelas, series, noticieros, películas peruanas, producciones coreanas y muchos otros programas que hayan sido emitidos por la señal de dicho canal.

¿Cómo ver Perú vs. Colombia en Caracol TV?

Satélite

DirecTV: Canal 633 (SD), Canal 1633 (HD), Canal 643 (Alterno SD) y Canal 1643 (Alterno HD)

Claro TV: Canal 521

Movistar TV: Canal 496 (SD) y Canal 895 (HD)

Tigo: Canal 240 (HD).

Cable