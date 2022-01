Okolie Chukwuroo, el nigeriano que llegó a Sport Boys y que terminó en la delincuencia

El exfutbolista nigeriano Okolie Chukwuroo fue fichado en el 2010 por el club Sport Boys cuando apenas tenía 20 años. Fue presentando entonces como un importante refuerzo del club, que destacaba por su fuerza y velocidad. Sin embargo, durante un amistoso ante la selección Sub 20 peruana sufrió una grave lesión en la rodilla.

Su carrera no pudo despegar y se tuvo que alejar de las canchas. “Tenía muchos sueños, de verdad. Es muy triste” , le dijo a Buenos Días Perú en un reportaje emitido en 2019. Al programa también le contó que el equipo del Callao, aún teniendo contrato, no lo apoyó ni se hizo responsable de su recuperación física. “Nunca me operaron. Ellos esperaron que mi contrato termine para que puedan abandonarme”, dijo.

Chukwuroo, entonces, terminó cayendo en la delincuencia, a robar en Lima y Arequipa, por “necesidad”, porque no tenía trabajo y porque quería ser deportado a su país. “Yo no soy un delincuente, nunca he sido, de verdad. Por favor, yo quiero que me deporten a Nigeria, te lo ruego por favor, te lo ruego”, manifestó aquel año. “Quisiera morirme o que me deporten”, prolongó.

Fue detenido en marzo de 2019 por asaltar a un taxista en Miraflores y en 2017 también fue aprehendido por quitarle el celular a otro taxista en Arequipa. “Yo lo hago a propósito porque yo quiero que me regresen a mi país” , reiteró Chukwuroo, quien no cuenta con medios para reencontrarse con sus familiares.

Hoy el exfutbolista nigeriano ha vuelto a reaparecer en pantalla, durante una nota en vivo que realizaba el programa ‘Dilo Fuerte’ de Panamericana Televisión el miércoles 26 de enero. Se trataba de un despacho sobre un operativo en contra de la delincuencia en el distrito de Ate. Allí se vio a Okolie Chukwuroo un poco alterado.