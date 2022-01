Gol Perú EN VIVO Noche Crema 2022: horario para ver la presentación del cuadro crema

VER Noche Crema 2022 EN VIVO se desarrollará este sábado 29 de enero en el que Universitario tednrá su partido de presentación ante Aucas, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate. La presentación del plantel y el partido de fondo será televisado EN DIRECTO por la señal de Gol Perú. Para que no te pierdas este y ningún otro partido puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Noche Crema: previa

El conjunto crema se presenta ante su gente, luego de disputar su primer partido internacional ante Inter Miami de la MLS. Tras las gestiones respectivas, la directiva merengue finalmente logró concretar la Noche Crema en el Estadio Monumental, donde no solo desfilará el primer equipo de Universitario de Deportes, sino también lo harán las divisiones menores, equipo de vóley, fútbol femenino, entre otros.

Para su primer duelo, el conjunto merengue se medirá ante el club ecuatoriano SD Aucas; aunque estarán algunos ausentes como José Carvallo, Aldo Corzo y Alex Valera, quienes se encuentran con la selección peruana.

Noche Crema: ficha del evento

Evento Noche Crema ¿Cuándo es? Sábado 29 de enero ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora empieza la Noche Crema?

La tan esperada Noche Crema 2022 se llevará a cabo este sábado 29 de enero desde las 6.00 p. m. (hora peruana).

México: 5.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Universitario vs. SD Aucas

El plato fuerte de la presentación aliancista es el partido entre Universitario vs. SD Aucas EN VIVO, el cual empezará a jugarse desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

Noche Crema 2022 vía GolPerú

La transmisión de la Noche Crema 2022 EN VIVO estará a cargo de GolPerú, señal exclusiva de Movistar Deportes. Recuerda que también podrás verlo vía streaming online en la aplicación de Movistar Play.

GolPerú en SD: 14

GolPerú en HD: 714

¿Cómo seguir la Noche Crema 2022 ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes los medios para seguir la Noche Blanquiazul 2022 y el Universitario vs. SD Aucas a través de GolPerú, no te preocupes, pues en la web de La República Deportes encontrarás toda la información acerca de esta ceremonia de presentación.

¿Cuál es el precio de las entradas para la Noche Crema?

El precio de los boletos para acudir al estadio Monumental costarán desde los S/30 hasta los S/220 dependiendo de las tribunas. A continuación, te detallamos los valores:

Tribuna Sur y Norte: S/ 50

Tribuna Oriente: S/ 150

Tribuna Occidente: S/ 220

Niños mayores de 12 años: S/ 30

