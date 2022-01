Valtteri Bottas tras dejar Mercedes: “Ahora entiendo por qué Rosberg paró de repente”

Tras cinco años siendo piloto para la escuderia Mercedes, Valterri Bottas fue anunciado como nuevo conductor del equipo italiano Alfa Romeo. En una entrevista reciente, el finlandés de 32 años reveló que estar en un equipo tan competitivo como lo es el cuadro alemán no es una tarea fácil, más aún si tienes a un compañero como Lewis Hamilton.

“Recuerdo que Lewis y Nico pelearon muy duro entre ellos e incluso se volvió un poco político. Pero cuando llegué a Mercedes, me preguntaba por qué Nico se detendría así de repente. Pero ahora me puedo identificar con él. Puedo decir por experiencia que no es fácil. Si sientes que hay un cuchillo en tu garganta, entonces la mente no es tan brillante”, comentó en entrevista con la periodista Oskari Saari, con quien mantiene el podcast Hablando de mí.

Valtteri Bottas será conductor de Alfa Romeo a partir del 2022. Foto: F1.

Asimismo, el exconductor de Williams indicó que el dinero no es algo que lo defina, si bien es algo importante, su motivación en la máxima categoría del monoplaza no pasa por el sueldo que recibe.

“Realmente no lo mido así, pero en algún momento de mi vida llegue a la situación en que ya no había necesidad de mirar el saldo bancario. El dinero es, por supuesto, un gran asunto en la Fórmula 1 , pero recuerdo de dónde vengo y me ha ido bastante bien por eso”, valoró.

¿Cuándo empieza la nueva temporada de la Fórmula 1?

El campeonato mundial 2022 de la Fórmula 1 iniciará este 20 de marzo con el Gran Premio de Bareín. En total, serán 23 temporadas durante este año.