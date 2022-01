‘Checho’ Ibarra y su singular comentario tras la victoria de Argentina ante Chile

La selección argentina sin su máxima estrella, Lionel Messi, y sin su director técnico, Lionel Scaloni (no viajó por estar contagiado de COVID-19), dio una muestra de carácter en la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 al vencer a Chile en condición de visitante por 1-2 con tantos de Ángel Di María y Lautaro Martínez.

La Albiceleste no solo tuvo una dificultad de afrontar el duelo en la altura de Calama, sino que en la previa vivió acciones muy particulares en su hotel de concentración.

Rodrigo De Paul comentó: “En las habitaciones había entre 30 y 32 grados, no funcionaban los aires acondicionados; tampoco teníamos agua” , indicó el jugador del Atlético de Madrid.

La palabra de Sergio ‘Checho’ Ibarra tras el Argentina vs. Chile

Sergio Ibarra, con corazón argentino, a través de su cuenta de Twitter hizo un singular comentario sobre el enfrentamiento entre la Albiceleste y la Roja.

“Jajajaja nos llevaron a 2.260 m de Calama, les cortaron la luz del hotel, para poder ganarle jajajaja... son pelotudos estos chilenos”, escribió el exgoleador de Cienciano del Cusco.

El tuit de Sergio Ibarra sobre el partido por eliminatorias. Foto: captura Sergio Ibarra Guzmán twitter

Fixture fecha 16 - eliminatorias sudamericanas

Todos los partidos de esta importante jornada que se aproxima se disputarán el mismo día: 1 de febrero y en diferentes horarios.