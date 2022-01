Gary Medel tras denuncia de los argentinos: “Se la tienen que comer calladitos”

Gary Medel salió al frente. Tras la victoria de Argentina sobre Chile por las Eliminatorias Qatar 2022, el volante Rodrigo De Paul denunció que recibieron maltratos en un hotel un día antes del partido. Enfatizó en que no tenían aire acondicionado, ni mucho menos había agua en sus dormitorios. Ante estas declaraciones, el zaguero de la Estrella Solitaria enfatizó en que esto le sucede a todas las selecciones.

Los dirigidos por Lionel Scaloni no solo se habían quejado de eso, sino que también revelaron escuchar sirenas durante toda la madrugada y que no fueron recibidos de la mejor manera en el aeropuerto. Fiel a su estilo, el ‘Pitbull’ no dudó en arremeter contra los argentinos.

“ También nos pasa a nosotros y no decimos nada, se la tienen que comer calladitos ”, empezó declarando el exjugador de Boca Juniors, quien aseguró que les hicieron lo mismo en Argentina. “Nos lo hicieron en Buenos Aires y nos llevaron a Santiago del Estero, así que no tienen nada que decir”, añadió Medel que subrayó que los protocolos son iguales para todas las delegaciones.

Mira aquí el video

Chile se complica en las Eliminatorias

Tras caer por 2-1 ante la selección de Argentina, los dirigidos por Martin Lisarte se complicaron en las Eliminatorias Qatar 2022. Pasaron a ubicar la sétima casilla con 16 puntos, uno menos que Perú y Colombia que disputarán un electrizante encuentro en Barranquilla esta tarde.