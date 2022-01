Colombia vs. Perú: ¿a qué hora y en qué señal será transmitido?

Colombia vs. Perú será un partido de alto voltaje. Ambas selecciones sudamericanas están empatadas con 17 unidades en la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022 y buscarán los tres puntos en este cotejo para desmarcarse. El encuentro fue programado para las 4.00 p. m. (horario peruano y colombiano). Podrás verlo por la señal de Movistar Deportes y el minuto a minuto a través de La República Deportes.

La selección peruana no le gana al conjunto cafetero desde hace nueve fechas. Sin embargo, cada partido es una historia distinta y el plantel de Ricardo Gareca es experto en romper estadísticas. El objetivo de la Blanquirroja es superar a Colombia de visita y luego a Ecuador en casa. Con esos seis puntos, llegaría a 23 y seguirían aún en la lucha por un cupo al Mundial.

Colombia vs. Perú: ficha del partido

Colombia vs. Perú Eliminatorias Qatar 2022 ¿Cuándo juegan? Viernes 28 de enero ¿Dónde juegan? Estadio Metropolitano de Barranquilla ¿A qué hora juegan? 4.00 p. m. (hora peruana y colombiana) ¿Dónde lo transmiten? Movistar Deportes, América TV y La República Deportes

¿A qué hora juega Colombia vs. Perú?

Perú: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Colombia vs. Perú?

El Colombia vs. Perú será transmitido, en el caso del equipo local, por la señal de Caracol TV y Win Sports. Si verás el partido desde suelo peruano, puedes sintonizar América TV y Movistar Deportes.

¿Dónde ver Colombia vs. Perú EN VIVO ONLINE GRATIS?

No hay ningún problema si no estás en casa o si estás afuera del país. Conoce aquí las siguientes señales online para que puedas televisar el Colombia vs. Perú.

Argentina - TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Chile - Chilevision, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Bolivia - COTAS Televisión

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Ecuador - El Canal del Futbol

España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos - Fubo Sports Network

Uruguay - VTV+

Venezuela - TLT Play

Colombia vs. Perú: alineaciones probables

Colombia: Ospina, Tesillo, Sánchez, Cuadrado, Rodríguez, Cuéllar, Lema, Moreno, Muriel, Borja, Díaz. DT: Reinaldo Rueda.

Perú: Gallese, Ramos, Corzo, López, Callens, Yotún, Cueva, Carrillo, Tapia, Peña, Lapadula. DR: Ricardo Gareca.

¿Dónde se jugará el partido Colombia vs. Perú?

El Colombia vs. Perú se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.