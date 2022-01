Nadal vs. Berrettini EN VIVO: cómo y dónde ver la semifinal del Australian Open

El juego Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini se realizará HOY EN VIVO ONLINE GRATIS por las semifinales del Australian Open 2022, desde el Rod Laver Arena de Melbourne. La transmisión del duelo va EN DIRECTO por internet vía ESPN 2 y Star Plus a partir de las 10.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos van a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Rafael Nadal ante Matteo Berrettini?

El español está a dos partidos en el Abierto de Australia de convertirse en el tenista con el mayor número de Grand Slams de la historia, por delante de sus rivales, Novak Djokovic y Roger Federer. El mallorquín tendrá que superar el poderoso servicio del italiano para llegar a la final contra Daniil Medvedev, número 2 del mundo, o Stefanos Tsitsipas, número 4.

Rafa, sexto en el ranking de la ATP y ganador del Open de Australia en 2009, se presentó en el país oceánico con expectativas modestas tras regresar a la competición después de un descanso de tres meses y medio debido a una lesión crónica en el pie al final de la temporada pasada.

¿Cómo llega Matteo Berrettini ante Rafael Nadal?

Berrettini, de 25 años, séptimo clasificado en la ATP y primer italiano en disputar unas semifinales en el Australian Open, está sorprendido de enfrentarse a Nadal, pero confía en ganarle. “Jugar con él en el Rod Laver Arena en las semifinales es algo con lo que soñaba cuando era niño”, afirmó el transalpino.

“Ahora realmente quiero ganar este partido. Sé que puedo hacerlo. Va a ser muy difícil. Estoy en las semifinales en una Slam por tercera vez, lo que significa que este es mi nivel y quiero llegar más lejos”, añadió el tenista, de dos metros de altura.

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini: ficha del partido

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini Australian Open 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 27 de enero ¿Dónde juegan? Estadio Rod Laver Arena de Melbourne ¿A qué hora juegan? 10.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde lo transmiten? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juega Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini por el Australian Open 2022?

Perú: 10.30 p. m.

Colombia: 10.30 p. m.

Ecuador: 10.30 p. m.

Estados Unidos: 10.30 p. m. (ET) / 7.30 p. m. (PT)

México: 9.30 p. m.

Costa Rica: 9.30 p. m.

Bolivia: 11.30 p. m.

Paraguay: 11.30 p. m.

Venezuela: 11.30 p. m.

Chile: 12.30 a. m. (Al día siguiente)

Brasil: 12.30 a. m. (Al día siguiente)

Argentina: 12.30 a. m. (Al día siguiente)

Uruguay: 12.30 a. m. (Al día siguiente)

España: 4.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 4.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 4.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 4.30 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini EN VIVO ONLINE GRATIS?

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini en Perú: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini en Argentina: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini en Bolivia: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini en Chile: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini en Colombia: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini en Ecuador: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini en Paraguay: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini en Uruguay: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini en Venezuela: ESPN 2 y Star Plus

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini en México: ESPN y Star Plus

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini en Estados Unidos: ESPN, ESPN+

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini en España: DAZN y Eurosport.

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini: ¿qué canal es ESPN 2 en Perú?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Dónde ver Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini?

Para acceder a Star Plus y ver el River Plate vs. Racing debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

Dispositivos con Star Plus

Android

iOS

Televisores

Consolas

Celulares.

¿Dónde se jugará el partido de Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini?

El lugar donde se disputará el Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini por semifinales del Australian Open 2022 es el Rod Laver Arena, ubicado en la ciudad de Melbourne, estado de Victoria, Australia.