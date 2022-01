VER Maravilla Martínez vs. Macaulay McGowan EN VIVO: sigue AQUÍ la pelea de box

VER Maravilla Martínez vs. Macaulay McGowan EN VIVO EN DIRECTO. Pugilistas se enfrentan HOY jueves 27 de enero en una pelea de boxeo en el Wizink Center de Madrid. El evento empezará desde la 1.00 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN y Star Plus (Star+) para toda Sudamérica. También podrás seguir la contienda LIVE STREAMING en la web de La República Deportes.

El argentino Sergio Maravilla Martínez vuelve al ring y afrontará su cuarto combate desde que volvió a boxear de manera profesional. En esta ocasión se medirá con Macaulay McGowan en Madrid, en su camino hacia el título mundial de peso mediano.

¿Cuándo y a qué hora pelea Maravilla Martínez vs. Macaulay McGowan?

La pelea de box Maravilla Martínez vs. Macaulay McGowan EN VIVO se llevará a cabo este jueves 27 de enero desde la 1.00 p. m. (hora peruana).

México: 12.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Maravilla Martínez cuenta con un registro de 54 victorias, tres derrotas y dos empates. En la previa de esta pelea, el argentino aseguró que, si pierde la pelea, se retirará definitivamente.

“Estoy a una derrota del retiro y esa es mi motivación. No quiero perder, no quiero retirarme, quiero disputar el título mundial, quiero ganarlo, quiero pelear contra los mejores”, señaló en sus redes sociales.

Por su parte, el británico Macaulay McGowan tiene un récord de 14 triunfos (tres por nocaut), dos derrotas y un empate.

¿En qué canal ver Maravilla Martínez vs. Macaulay McGowan?

La transmisión de la pelea Maravilla Martínez vs. Macaulay McGowan estará a cargo de ESPN Knockout para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus (Star+).

Cartelera completa de Maravilla Martínez vs. Macaulay McGowan

Maravilla Martínez vs. Macaulay McGowan

Bernard Angelo Torres vs. Mauro Alex Hasan Perouene, 10 rounds, pluma

Jon Fernández vs. Andrii Boryshpolets, 8 rounds, ligero

Jamshid Nazari vs. Sandro Hernández, 6 rounds, junior welter

Brandon Moreno vs. Alejandro Torres, 6 rounds, mosca.

¿Dónde va a pelear Maravilla Martínez vs. Macaulay McGowan?