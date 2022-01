¿Cómo ver por Roja Directa el Chile vs. Argentina EN VIVO?

El clásico del cono sur está cerca: el Chile vs. Argentina por Roja Directa será uno de los partidos más vibrantes de la presente fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022: los albicelestes ya tienen un boleto asegurado hacia la Copa del Mundo y estarán entre noviembre y diciembre en suelo catarí, pero Chile no quiere quedarse atrás y busca escalar posiciones para entrar a zona de clasificación. En Argentina hay problemas, ya que el DT Lionel Escaloni no podrá dirigir el partido por haber dado positivo en prueba de COVID-19.

También hay dificultades en la selección mapocha, ya que hay jugadores que son baja para este importante cotejo que se jugará este jueves 27 de enero.

¿A qué hora juegan Chile vs. Argentina?

El partido entre Argentina vs. Chile EN VIVO por las Eliminatorias Qatar 2022 se llevará a cabo HOY, jueves 27 de enero, desde las 9.15 p. m. (hora argentina y chilena) y 7.15 p. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario según tu región.

Argentina: 9.15 p. m.

Chile: 9.15 p. m.

Ecuador: 7.15 p. m.

Brasil: 9.15 p. m.

Uruguay: 9.15 p. m.

Paraguay: 9.15 p. m.

Colombia: 7.15 p. m.

Perú: 7.15 p. m.

Bolivia: 8.15 p. m.

Venezuela: 8.15 p. m.

México: 6.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Chile vs. Argentina?

El canal encargado de transmitir en directo el partido entre Argentina vs. Chile por las Eliminatorias Qatar 2022 será TV Pública para la Argentina, mientras que en Chile será TNT Sports y Chilevisión. A continuación te mostramos la parrilla de canales según tu país.

Argentina: TyC Sports, TV Pública

Bolivia: Tigo Sports 2

Brasil: SporTV

Chile: Chilevisión y TNT Sports HD

Colombia: Caracol TV

Ecuador: ECDF 3

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: GEN

Perú: Movistar Deportes

Uruguay: VTV Plus

Venezuela: TLT

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: #Vamos.

¿Dónde ver Chile vs. Argentina EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes para este y otros partidos de hoy, donde tendrás la opción de informarte con el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas y ver videos de los goles.

¿Cómo ver Chile vs. Argentina en Roja directa?

Para seguir el partido por Roja Directa, hay que tomar en cuenta estos pasos:

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Chile vs. Argentina

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Chile vs. Argentina