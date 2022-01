Programación Eliminatorias Qatar 2022 EN VIVO: horarios, canales y resultados de los partidos

Las Eliminatorias Qatar 2022 comienzan este jueves 27 de enero con la fecha 15 del proceso clasificatorio. El certamen entra en su etapa final y varias selecciones buscarán los mejores resultados para alcanzar un cupo que les permita asistir al Mundial.

Para este día, se jugarán los partidos de Chile vs. Argentina, Ecuador vs. Brasil y Paraguay vs. Uruguay. La jornada continuará el viernes 28 de enero con los encuentros entre Perú vs. Colombia y Venezuela vs. Bolivia.

Partidos de la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022

Ecuador vs. Brasil

Ecuador recibirá a Brasil en el Rodrigo Paz Delgado de Quito. El Tri buscará bajarse al Scrath, equipo líder de las Eliminatorias Qatar 2022 e invicto en la competencia.

El equipo de Gustavo Alfaro marcha tercero con 23 puntos y un triunfo los pondría cerca de la clasificación a la Copa del Mundo. Además, llegarían motivados a su siguiente encuentro, que será ante Perú.

Paraguay vs. Uruguay

Duelo de equipos necesitados. Charrúas y guaraníes no atraviesan un buen momento en las eliminatorias sudamericanas. Los malos resultados provocaron que quedaran relegados en la tabla de posiciones.

En el duelo que se jugará en Asunción, una victoria será vital para cualquiera de los dos, ya que revivirá las chances de estar dentro de la pelea por la clasificación.

Chile vs. Argentina

Chile será local ante Argentina en la altura de Calama. Los dirigidos por Martín Lazarte, sin Arturo Vidal por suspensión, tendrán un cotejo complicado ante el vigente campeón de América.

La Roja está a un punto de la zona de clasificación directa y del repechaje. La mayor ventaja para los chilenos es que la Albiceleste no contará con Lionel Messi, su goleador en las Eliminatorias Qatar 2022.

Perú vs. Colombia

La selección peruana se jugará una final ante Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla este viernes 28 de enero. La Bicolor lleva una racha de dos victorias consecutivas y buscará dar la sorpresa ante los cafeteros.

En tanto, el equipo de Reinaldo Rueda no gana hace cinco fechas y marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos. Un empate o derrota podría complicar sus oportunidades de clasificar.

Venezuela vs. Bolivia

Venezuela y Bolivia serán los encargados de cerrar la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. La Vinotinto, ya eliminado, jugará en Caracas y estrenará nuevo DT. José Pekerman busca iniciar su proceso con el pie derecho.

En tanto, la Verde tiene como objetivo robar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación al Mundial. Con 15 puntos en la tabla, los bolivianos se ilusionan con llegar a una nueva cita mundialista.

Fixture de la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022

Horarios de los partidos de la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022

Ecuador vs. Brasil: 4.00 p. m. (hora peruana)

Paraguay vs. Uruguay: 6.00 p. m. (hora peruana)

Chile vs. Argentina: 7.17 p. m. (hora peruana)

Colombia vs. Perú: 4.00 p. m. (hora peruana)

Venezuela vs. Bolivia: 5.00 p. m. (hora peruana).

Canales para ver EN VIVO la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022

Las eliminatorias sudamericanas serán trasmitidas por distintos canales de TV para Perú y para los demás países de la región.

Ecuador vs. Brasil: Movistar Deportes, El Canal del Fútbol y SporTV

Paraguay vs. Uruguay: Movistar Plus, Tigo Sports Paraguay y VTV Uruguay

Chile vs. Argentina: Movistar Deportes, TNT Sports, Estadio TNT, TVN, TV Pública y TyC Sports

Colombia vs. Perú: Movistar Deportes, América TV y Caracol TV

Venezuela vs. Bolivia: Movistar Plus, TLT Venezuela y Tigo Sports Bolivia.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022