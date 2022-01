Partidos de hoy, jueves 27 de enero: ¿quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (selección peruana, Liga 1 y segunda división), principales ligas (LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional y Eliminatorias Qatar 2022) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Champions League).

Los partidos más importantes se darán en el marco de las clasificatorias a la Copa del Mundo 2022. La jornada de eliminatorias iniciará con el duelo entre el ya clasificado Brasil vs. Ecuador, quien quiere sellar su boleto a Qatar ante una selección que no cuenta con su figura Neymar. Luego, se enfrentarán los vecinos países de Uruguay vs. Paraguay. Más tarde chocarán Chile vs. Argentina en un duelo que tendrá varias ausencias como Lionel Messi y Arturo Vidal.

Además del calendario Conmebol, también se disputarán duelos por la Concacaf: Estados Unidos vs. El Salvador; México vs. Jamaica, y Panamá vs. Costa Rica.

Eliminatorias Qatar 2022:

Conmebol

Ecuador vs. Brasil

Hora: 4.00 p. m. (hora peruana)

Canal: El Canal del Fútbol / Movistar Deportes

Paraguay vs. Uruguay

Hora: 6.00 p. m. (hora peruana)

Canal: VTV / Movistar Plus

Chile vs. Agentina

Hora: 7.15 p. m. (hora peruana)

Canal: Chilevisión / TV Pública / TyC Sports / TNT Sports / Movistar Deportes

Concacaf