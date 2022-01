Venezuela vs. Bolivia EN VIVO La Tele Tuya: cuándo y donde ver el encuentro por las eliminatorias

Venezuela vs. Bolivia EN VIVO ONLINE GRATIS se disputará este jueves 27 de enero en el Estadio Nacional Independence Park de Kingston por la jornada 9 de las Eliminatorias Qatar 2022. La transmisión del partido será EN DIRECTO por internet vía vía Canal 5 y TUDN a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto irán por La República Deportes.

Venezuela vs. Bolivia: ficha del partido

Partido Venezuela vs. Bolivia Fecha Viernes 28 de enero Hora 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora venezolana) Canal La Tele Tuya y Movistar Deportes Lugar Estadio Agustín Tovar

Venezuela vs. Bolivia: previa del partido

La selección de Bolivia, con todos los jugadores en plena forma, viajó este miércoles a Venezuela para jugar un partido determinante en su lucha por una plaza en el Mundial de Qatar que plantea la necesidad de ganar y, de paso, arruinar el debut en la Vinotinto del argentino José Pekerman.

Los jugadores de la Verde convocados por el entrenador venezolano César Farías partieron del aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz a las 3.30 p. m. rumbo a Barinas, donde se jugará este viernes el partido correspondiente a la decimoquinta jornada de las eliminatorias sudamericanas. Bolivia ocupa el octavo puesto con 15 puntos en una reñida serie disputada por 10 selecciones que ya clasificó a Catar a las de Brasil y Argentina.

Los dirigidos por Farías cumplieron esta mañana una sesión de fútbol en espacio reducido en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. El área médica de Bolivia informó en un comunicado que tras efectuarse la prueba PCR al cuerpo técnico y los jugadores “todos los resultados salieron negativos” a la COVID-19.

De los jugadores convocados para el periodo de preparación Farías prescindió antes del viaje de Yesit Martínez, William Velasco y Emerson Velásquez, del campeón boliviano Independiente de Sucre, además del experimentado arquero Daniel Vaca, de 43 años.

Con la información de EFE.

Venezuela vs. Bolivia: posibles alineaciones

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Óscar González; Júnior Moreno, Tomás Ricón, Rómulo Otero, Luis Daniel Gonzalez, Darwin Machis; Salomón Rondón.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Jairo Quinteros, José Sagredo; Erwin Saavedra, Moisés Villarroel, Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce, Roberto Fernández; Marcelo Martins y Bruno Miranda

¿A qué hora juega Venezuela vs. Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022?

En horario peruano, el choque entre Venezuela vs. Bolivia se disputará desde la 5.00 p. m. Consulta la guía para conocer la hora que iniciará, según tu región.

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (ET) / 2.00 p. m. (PT)

México: 4.00 p. m.

Costa Rica: 4.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs. Bolivia EN VIVO?

El enfrentamiento entre Venezuela vs. Bolivia será transmitido en el territorio mexicano por la señal de La Tele Tuya. A continuación, conoce los canales de acuerdo a tu ubicación:

Perú: Movistar Deportes

Ecuador: El Canal del Fútbol

Venezuela: La Tele Tuya

Colombia: Caracol Televisión

Bolivia: Tigo Sports

Paraguay: Tigo Sports

Chile: TNT Sports

Argentina: DeporTV

Brasil: SporTV 3

Argentina: TyC Sports

Uruguay: VTV

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

¿Cómo VER Venezuela vs. Bolivia EN VIVO online?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Venezuela vs. Bolivia por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Venezuela vs. Bolivia: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Venezuela vs. Bolivia?

El lugar donde se disputará el Venezuela vs. Bolivia por la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 es elEstadio Agustín Tovar, ubicado en la ciudad de Barinas, Venezuela.

