¿Cómo ver por Fútbol Libre el Chile vs. Argentina EN VIVO?

El encuentro entre Chile vs. Argentina por Fútbol Libre representará no solamente el clásico transandino, sino también una de las últimas posibilidades que tiene la selección chilena de poder meterse a zona de clasificación. Esto no solo depende del papel de dicha escuadra, ya que se deberán considerar los resultados que tengan los equipos que están arriba de ellos en la tabla. El encuentro está pactado para este jueves 27 de enero.

La emoción por este partido está muy latente y ya varias casas de apuestas dan sus pronósticos sobre lo que podría suceder en esta jornada premundialista.

¿A qué hora juegan Chile vs. Argentina?

El partido entre Argentina vs. Chile EN VIVO por las Eliminatorias Qatar 2022 se llevará a cabo HOY, jueves 27 de enero, desde las 9.15 p. m. (hora argentina y chilena) y 7.15 p. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario según tu región.

Argentina: 9.15 p. m.

Chile: 9.15 p. m.

Ecuador: 7.15 p. m.

Brasil: 9.15 p. m.

Uruguay: 9.15 p. m.

Paraguay: 9.15 p. m.

Colombia: 7.15 p. m.

Perú: 7.15 p. m.

Bolivia: 8.15 p. m.

Venezuela: 8.15 p. m.

México: 6.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Chile vs. Argentina?

El canal encargado de transmitir en directo el partido entre Argentina vs. Chile por las Eliminatorias Qatar 2022 será TV Pública para la región argentina. A continuación te mostramos la parrilla de canales según tu país.

Argentina: TyC Sports, TV Pública

Bolivia: Tigo Sports 2

Brasil: SporTV

Chile: Chilevisión y TNT Sports HD

Colombia: Caracol TV

Ecuador: ECDF 3

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: GEN

Perú: Movistar Deportes

Uruguay: VTV Plus

Venezuela: TLT

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: #Vamos.

¿Dónde ver Chile vs. Argentina EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes, que te llevará el relato minuto a minuto, videos de los mejores goles o jugadas y las formaciones iniciales de ambos equipos.

¿Cómo ver Chile vs. Argentina en Futbol Libre?

Para seguir el partido por Fútbol Libre, debes tomar en cuenta estos pasos:

futbollibre.online Ingresa a

Busca Chile vs. Argentina en el listado de compromisos

Finalmente, da clic sobre uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Futbol Libre por internet gratis?

En tu navegador web escribe la siguiente dirección: futbollibre.online. Una vez dentro de la plataforma podrás visualizar todos los partidos del día, busca el que desees y elige uno de los links que se mostrarán en pantalla.

Alineación posible de Chile vs. Argentina