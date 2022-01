Ecuador vs. Brasil EN VIVO: minuto a minuto del partido por Eliminatorias Qatar 2022

Ecuador vs. Brasil EN VIVO se enfrentan por el inicio de la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado y se podrá ver en suelo ecuatoriano por la señal de ECDF desde las 4.00 p. m. (misma hora en Perú) y en la TV brasileña vía SporTV y Globo a partir de las 6.00 p. m; en La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas y videos de los goles.

Ecuador vs. Brasil: ficha del partido

Partido Ecuador vs. Brasil ¿Cuándo juegan? Hoy. jueves 27 de enero ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú y Ecuador), 6.00 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Rodrigo Paz Delgado ¿En qué canal? ECDF, SporTV, Globo

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Brasil?

En territorio peruano y ecuatoriano, el cotejo Ecuador vs. Brasil se jugará desde las 4.00 p. m. (6.00 p. m. en el horario brasileño).

Ecuador: 4.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

La selección ecuatoriana, con buenas perspectivas en su lucha por alcanzar un cupo para el Mundial Qatar 2022, se enfrenta a una ya clasificada Brasil con la esperanza de que la altura de Quito sea su mejor aliada para quedarse con los tres puntos en casa, en este arranque de la decimoquinta jornada del proceso clasificatorio.

La Tri de Gustavo Alfaro se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 23 puntos, a seis unidades del cuarto puesto, por lo que una victoria la dejaría a solo un paso de asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo. Su actualidad también es buena, pues llega con dos triunfos a cuestas en la última jornada doble sobre Venezuela y Chile.

El Scratch, por su parte, no tiene nada que ganar, salvo quizás conservar su invicto. Sin la presencia de su máxima estrella por lesión (Neymar), el entrenador Tite optaría por darle rodaje a jugadores que habitualmente no son titulares en su once, como el delantero Vinícius Jr., de excelente presente en el Real Madrid.

La última vez que Ecuador le ganó a Brasil como local por eliminatorias fue en el 2004. Desde entonces, la Canarinha no ha caído ni siquiera en duelos amistosos contra el conjunto norteño, ya sea en su casa o en condición de visitante.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Brasil?

Para Sudamérica, estos son los canales desde donde se podrá ver el compromiso Ecuador vs. Brasil:

Argentina: TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV, Globo

Chile: TNT Sports HD

Colombia: Caracol TV

Ecuador: ECDF

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: GEN

Perú: Movistar Deportes

Uruguay: VTV Plus

Venezuela: TLT

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+.

¿Cómo seguir Ecuador vs. Brasil ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Ecuador vs. Brasil por internet, puedes seguir el choque a través de ECDF Play, servicio de streaming de El Canal del Fútbol, o verlo desde la cuenta oficial de YouTube de esta señal (solo audio para los no suscritos). Otra opción para mantenerte informado es a través de La República Deportes, que te llevará la cobertura ONLINE del duelo.

Alineaciones probables de Ecuador vs. Brasil

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo; Alan Franco o Gonzalo Plata, Ayrton Preciado; Michael Estrada y Enner Valencia.

Brasil: Alisson Becker; Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Philippe Coutinho; Raphinha, Matheus Cunha y Vinicius Júnior.

¿Dónde juegan Ecuador vs. Brasil?

El escenario que acogerá esta contienda será el estadio Rodrigo Paz Delgado, recinto deportivo propiedad del club Liga de Quito, ubicado en la capital ecuatoriana. No habrá público en esta oportunidad.

