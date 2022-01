Pedro García es noticia por decir que selección chilena no es ética por jugar en Calama

El duelo entre Chile y Argentina por la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 genera mucha polémica por el tema de la localía. La Roja pasará del Estadio Nacional al Zorros del Desierto con el objetivo de sumar puntos ante la Albiceleste. Ante esto, Pedro García, periodista peruano, tuvo duros comentarios y acusó al país sureño de no ser “ético”.

“Chile va a jugar en Calama, otra vez te hablo de los detalles, pero ¿qué tiene que hacer Chile en Calama, por qué puede jugar en Calama? Bueno, que lo haga es legal, pero no es ético, lo legal y lo ético me parece que no siempre coinciden ”, sostuvo García para Al ángulo.

“ Chile si recurre a Calama es porque está sacando ventaja, están en su derecho , ahora yo soy respetuoso de Chile, a mí me parece que los chilenos están haciendo lo que tienen que hacer, tratar de sacar ventaja, que no me guste a mí es mi problema, mi reclamo es el siguiente, por qué nadie dijo nada, por qué nadie protestó”, agregó.

García considera que jugar en Calama “desvirtúa” la eliminatoria

“ Que Chile vaya a jugar en Calama desvirtúa toda la eliminatoria, jugaron todo el resto de los partidos en Santiago y ahora a Calama, por qué en Calama. Argentina va a San Juan y no pasa nada, porque no hay el polvillo de Calama, la altitud de Calama, es normal, lo de Calama no. Calama es un lugar rarísimo para jugar una eliminatoria”

Las palabras de Pedro Eloy llegaron a tierras mapochas

Estos comentarios llegaron hasta Chile, donde se hizo noticia previo al vital cotejo de la Roja ante Argentina, que no contará con Lionel Messi.