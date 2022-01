Chile vs. Argentina: los jugadores de la Roja que deben evitar las amonestaciones

Arturo Vidal no podrá estar presente en el partido entre Chile vs. Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022 debido a que recibió una suspensión de dos fechas tras cometer una grave falta contra el jugador ecuatoriano Félix Torres en la pasada jornada clasificatoria. Sin embargo, el centrocampista del Inter de Milan no es la única gran ausencia de la Roja, pues Francisco Sierralta, Mauricio Isla y el delantero Jean Meneses tampoco podrán ser partícipes del emocionante encuentro.

Ante esta situación, el resto de jugadores de la escuadra dirigida por Martín Lasarte deberán evitar ser amonestados y de esta manera impedir que su equipo tenga más bajas para el siguiente enfrentamiento ante Bolivia por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas.

En ese sentido, el portero y capitán del conjunto chileno, Claudio Bravo, encabeza la lista de nueve jugadores que deberán cuidarse de las suspensiones en el encuentro contra la selección Albiceleste.

Asimismo, los volantes Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Claudio Baeza, Pablo Galdames; los defensas Sebastián Vegas, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, y el delantero Iván Morales también deberán estar al tanto de la acumulación de tarjetas para poder disputar el encuentro ante la selección altiplánica el próximo 1 de febrero en estadio Hernando Siles de La Paz.

Chile vs. Argentina

El cotejo entre Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022 se llevará a cabo este jueves 27 de enero a las 7.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 p.m. (hora chilena y argentina) en el estadio Zorros del Desierto de Calama.