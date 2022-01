Leyenda argentina sobre enfrentar a Chile sin Messi: “es una linda prueba de coraje y jerarquía”

Argentina enfrentará a Chile por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo se desarrollará en el Estadio Zorros del Desierto en Calama y está pactado para las 7.15 p. m. (hora peruana). Para el cotejo, la Albiceleste no contará con su máxima figura y capitán Lionel Messi, quien aún no está al 100% y se quedó con el PSG. Aunque la ausencia del ‘10′ podría considerarse como una desventaja, una leyenda argentina no piensa así.

Jorge Burruchaga, exfutbolista de la selección argentina y campeón en la Copa del Mundo México 86 junto a Diego Armando Maradona, conversó con el medio La Tercera de Chile y afirmó que jugar sin Messi “es una linda prueba de coraje y jerarquía para el equipo” .

Burruchaga fue manager de la selección argentina. Foto: 90min

“ (Será) una motivación extra para los muchachos , para quedar bien ellos, para quedar bien frente a su emblema”, prosiguió la leyenda. “Argentina pierde mucho sin Messi. Es su líder, su bandera, su mejor jugador. Pero sin Messi el equipo ya ha rendido”, mencionó ‘Burrru’.

“Contra Chile jugará el 90% de los jugadores que venían siendo titulares. Le ha dado buenos dividendos, en el funcionamiento colectivo y en los rendimientos individuales ”, expresó el mundialista albiceleste.

¿Cuándo, a qué hora y en qué canal ver Chile vs. Argentina?

El Chile vs. Argentina chocan este jueves 27 de enero por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo se dará en el Estadio Zorros del Desierto a las 7.15 p. m. (hora peruana) y a las 9.15 p. m. (hora argentina y chilena).

El partido será transmitido por las señales de Movstar Deportes (Perú), TNT Sports, Chilevisión (Chile), TyC Sports y TV Pública (Argentina). Aunque también habrá una COBERTURA GRATIS ONLINE por la web de La República Deportes.