Alianza Lima vs. Independiente de Medellín EN VIVO: transmisión vía Gol Perú del amistoso

Alianza Lima vs. Independiente de Medellín EN VIVO se enfrentan HOY, miércoles 26 de enero, desde las 7.00 p. m. (hora de Perú) en el duelo amistoso correspondiente a la Noche Blanquiazul, el cual se desarrollará en el estadio Alejandro Villanueva. El choque será televisado por el canal de Gol Perú.

Para que no te pierdas ningún detalle de este partido, mira la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS a través de la cobertura especial en La República Deportes.

Alianza Lima vs. Independiente de Medellín: minuto a minuto

En Vivo: Minuto a minuto Noche Blanquiazul 2022 15:35 Se abren las puertas del Matute Desde ahora, los hinchas ya pueden ingresar al estadio Alejandro Villanueva para lo que será la Noche Blanquiazul 2022. 14:05 Nuevos rostros El elenco dirigido por Carlos Bustos se presentará ante su gente por primera vez en este 2022. Entre las nuevas apariciones resalta Pablo Lavandeira, exjugador de Universitario de Deportes. Además, el actual campeón nacional contará con la presencia de Jefferson Farfán por toda la temporada 12:46 Afinan detalles Alianza Lima agradeció a conocida marca de pintura por dejar prolija el Estadio Alejandro Villanueva 'Matute' con miras a su 'Noche Blanquiazul' 11:24 Atención hincha Blanquiazul Por medio de sus redes sociales, Alianza Lima dio a conocer los cuidados y obligaciones para ingresar a la Noche Blanquiazul 10:58 Pretemporada Blanquiazul El conjunto que dirige Carlos Bustos se prepara para una nueva temporada, donde buscará defender su título de Liga 1 Betsson obtenido en el 2021 10:34 Promoción del partido Alianza Lima se presentará ante su público enfretando al DIM de Colombia 10:02 Con puro Sub-20 Alianza Lima enfrentará al Deportivo Independiente de Medellín este miércoles 26 de enero a las 7 p.m. por la Noche Blanquiazul 2022. El conjunto colombiano reveló la delegación que viajará a Lima para jugar este cotejo, en la que solo figuran futbolistas sub-20. Juan Rojo, Bryan Benítez, Julián Rodríguez, Pedro Prado, Samuel Flores, Sebastián Urrea, Alejandro Vega, Simón Posada, Juan Ospina, Camilo Lozano, Sebastián Vásquez, Carlos García, Johan Martínez, Jeison Mena, Alejandro Maya, Bréiner Moya, Camilo Durán, Johan Palacios, Mateo Zuleta y Darwin Palacio. 09:58 ¡El campeón vuelve a casa! A través de sus redes sociales oficiales, Alianza Lima invita a llegar temprano a sus hinchas para la tan ansiada Noche Blanquiazul 09:08 Alianza Lima se presenta ante su público Alianza Lima edición 2022 se presenta este miércoles 26 de enero ante su público, recibiendo en su casa, el Estadio Alejandro Villanueva 'Matute' al DIM de Colombia

Alianza Lima vs. Independiente de Medellín: ficha del partido

Noche Blanquiazul amistoso Alianza Lima vs. Independiente de Medellín ¿Cuándo juegan? HOY, miércoles 26 de enero ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde? Estadio Alejandro Villanueva ¿Canal? Gol Perú.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima se prepara para lo que será la temporada 2022. Para esta ocasión, se enfrentará en un duelo amistoso ante Independiente de Medellín en la denominada Noche Blanquiazul.

Los íntimos volverán a encontrarse con su hinchada en el Estadio Alejandro Villanueva tras casi dos años. Carlos Bustos, entrenador del elenco de La Victoria, tendrá la oportunidad de probar algunos jugadores que llegaron como refuerzos para este año.

Antes del inicio del partido, se celebrará la Noche Blanquiazul, la cual iniciará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y contará con la presentación de los equipos de cada una de las disciplinas del club victoriano.

Posible de alineación de Alianza Lima

Alianza Lima: Saravia, Mora, Portales, Miguez, Vilchez, Lagos, Valenzuela, Ballón, Benítez, Aguirre y Barcos.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Independiente de Medellín?

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (jueves 27 de enero).

¿Dónde ver EN VIVO el Alianza Lima vs. Independiente de Medellín?

Si deseas seguir por televisión el Alianza Lima vs. Independiente de Medellín, sintoniza la señal de Gol Perú, que transmitirá esta presentación para todo el territorio peruano.

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE el Alianza Lima vs. Independiente de Medellín?

Si no quieres perderte la transmisión del Alianza Lima vs. Independiente de Medellín por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿En qué estadio se disputará el Alianza Lima vs. Independiente de Medellín?

El escenario escogido para el Alianza Lima vs. Independiente de Medellín es el estadio Alejandro Villanueva, casa deportiva localizada en el distrito de La Victoria, Lima. Este recinto tiene la capacidad de albergar a más de 33.000 asistentes.

Protocolos para asistir a la Noche Blanquiazul

El club informó que las puertas del estadio estarán abiertas de las 3.30 p. m. y está prohibido el ingreso de gorras, lentes y correas.

Dosis completa de la vacuna + refuerzo (3)

Distanciamiento social

Uso de doble mascarilla

Ingreso solo mayores de edad (18+)

Desinfección y lavado manos

Evitar aglomeraciones antes, durante y después del partido

Llevar entrada impresa y DNI original