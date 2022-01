La mala racha de Colombia que deberá aprovechar la Bicolor en las Eliminatorias Qatar 2022

La selección peruana se juega gran parte de la clasificación este viernes 28 de enero en la ciudad de Barranquilla, cuando le toque enfrentarse a Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca tomarán este miércoles 26 el vuelo que los llevará a tierras cafeteras con la ilusión de traer un resultado positivo que los mantenga vivos en la pelea por un cupo al mundial.

Estadísticamente, el cuadro colombiano supera a la Bicolor en los partidos por las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, el equipo del ‘Tigre’ se ha caracterizado por romper malas rachas y ante el conjunto de Reinaldo Rueda puede dar la sorpresa y ganar de visita, hecho que no sucede hace 20 años , cuando la Blanquirroja ganó por 1-0 con gol de ‘Ñol’ Solano en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial Corea-Japón 2002.

Para ello, la selección peruana debe estar atenta y aprovechar el mal momento que arrastra Colombia desde octubre del 2021.

Perú buscará ganar en Barranquilla este viernes, algo que no logra desde 1997. Foto: Selección peruana

Perú vs. Colombia: los números de los cafeteros en sus últimos cinco partidos

La selección colombiana es favorita para llevarse el triunfo ante el equipo de todos. No obstante, su presente no es bueno en las Eliminatorias Qatar 2022. En los duelos jugados desde el 7 de octubre hasta el 16 de noviembre del 2021, los jugadores de Reinaldo Rueda no supieron lo que es obtener una victoria.

En los últimos cinco partidos, registró cuatro empates y una derrota. Además, en todos esos cotejos no pudo anotar goles. Tres encuentros los disputó en Barranquilla (Paraguay, Ecuador y Brasil) y todos terminaron 0-0.

Dependerá de la selección peruana y de los jugadores lograr que perdure el mal momento de Colombia y sorprender a todos en la fecha 15 de las eliminatorias, ya sea robando un punto o dando el batacazo para llevarse un triunfo que pondría al Perú en una posición privilegiada en la tabla de posiciones.

El delantero Santiago Ormeño fue uno de los jugadores que Ricardo Gareca probó en el once de este lunes. Foto: FPF

¿Cómo quedó el último Perú vs. Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022?

La última vez que se enfrentaron Perú y Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022 fue en junio del 2021. En aquella ocasión, la selección peruana sufrió una dura derrota por 3-0 de local en el Estadio Nacional.

Sin la presencia de público en las tribunas, los cafeteros pasaron por encima a la Bicolor gracias a los goles de Yerry Mina, Matheus Uribe y Luis Fernando Díaz.

Ahora, este viernes 28 de enero, los dirigidos por Ricardo Gareca irán en busca de los tres puntos para seguir escalando en la tabla. Actualmente, la Blanquirroja marcha en el quinto puesto con 17 puntos.

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

El encuentro está programado para disputarse a partir de las 4.00 p. m. (hora de Perú y Colombia) . Si deseas seguirlo desde otros países de la región o España, consulta la siguiente guía de horarios:

México: 3.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022