Presidente del Odebo: “Quedé impactado con la infraestructura”

Perú albergará nuevamente un megaevento deportivo. Esta vez, la ciudad de Ayacucho será sede de los Juegos Bolivarianos Ayacucho para Todos 2024, y la Odebo y el Comité Olímpico Peruano inspeccionaron las sedes. La República conversó con Baltazar Medina, el presidente de dicho ente, y recogió sus impresiones.

¿Cómo nacen estos juegos?

La Odebo tenía estructurados desde hace rato los Juegos Bolivarianos de los deportes que no son parte de los Juegos Olímpicos. Los países no les prestaban mucha atención a esos juegos, pero los últimos tiempos hubo mayor interés. Se crea para que estos muchachos que se proyectan ir a los juegos mundiales tengan un ciclo como los que tienen los olímpicos.

¿Perú fue la primera opción?

Se iban a llevar a cabo en Venezuela, en Anzoátegui. Hicimos las visitas, pero sacaron al gobernador, quien era el que estaba entusiasmado con el evento, y luego vino la pandemia.

¿Cómo se eligió a Ayacucho?

Nos llega una solicitud de una organización de jóvenes de Huamanga pidiéndonos unos Juegos Bolivarianos para la ciudad como parte del programa conmemorativo por los 200 años de la batalla de Ayacucho. Esto lo remití al Comité Olímpico Peruano. Llamé a Pedro del Rosario y me dijo que él creía que no había posibilidades. Con el cambio del presidente del COP, el tema se lo plantean a Renzo Manyari y a él sí le pareció interesante.

El Presidente de la ODEBO estuvo en Ayacucho. Foto: Milagros Crisanto/ODEBO

¿Cómo serán los Juegos?

Muy adaptados a las circunstancias. Primero, a las condiciones de infraestructura que tiene Huamanga, y a una época aún de pandemia, donde las finanzas de los departamentos y los países están muy afectadas; por consiguiente, no se puede hacer un evento muy costoso.

¿Qué impresión les dejó la ciudad?

Me impactó que una ciudad tan pequeña tenga una infraestructura como la que tiene en los establecimientos educativos. No se imagina la piscina, el coliseo, el auditorio del colegio femenino Nuestra Señora de las Mercedes. Adicionalmente, uno siente el entusiasmo de las autoridades y la gente.

¿Cumple entonces con la infraestructura requerida?

Está el compromiso, hasta ahora, verbal de las autoridades del Gobierno regional y nacional para aportar recursos. Estar listos pasa por tres factores. Uno es la infraestructura deportiva; la tienen. En este momento no necesitan construir ningún escenario para los juegos, simplemente deben adecuarlos. Segundo, tener los recursos, y por lo que han dicho tienen los compromisos. Y tercero, la capacidad organizativa. A pesar de la poca experiencia que tienen en esto, tienen acompañamiento de gente muy experta del COP.

¿Algún punto a mejorar?

Hay un elemento clave y me dijeron que se firmará también un documento público por la Villa Bolivariana. Ellos no tienen ni infraestructura hotelera. Así haya Villa se necesita tener unos hoteles no de mediana sino de buena categoría para los jueces, la familia bolivariana, periodistas, pensando también en algún porcentaje de turistas.

¿Sería un problema?

Yo no quisiera llamarlo dificultad. Es un reto para la Municipalidad. Debe haber como mínimo tres hoteles, no ostentación, sino la atención de los visitados en casa. Hay la confianza de que los Juegos se puedan hacer.

¿Cuáles deben ser las consecuencias de estos Juegos?

Que quede una buena dirigencia deportiva, mostrar un antes y un después. Los juegos tienen que dejar una juventud muy motivada con la práctica del deporte, una dirigencia muy capacitada para orientar y canalizar esa motivación, desde luego, unos gobernantes comprometidos con la sostenibilidad de la inversión.

¿Qué le ofrece este evento al aficionado?

La diversificación de la oferta deportiva, sacar a la Juventud del cajón en el que está hoy, donde al 90% le gusta el fútbol y nos queda solo 10% para el resto.

¿Habrá novedades en cuanto a los deportes incluidos?

El Comité Olímpico Internacional le está dando el aval a los e-sports y le pidió a los Comités Olímpicos nacionales que se encarguen de regular la práctica de estos como un deporte ya reconocido por el COI, recomendando desechar todo lo que es violencia y discriminación.

¿Estarán presente los e-sports en Ayacucho?

En la agenda 2020+5, que va hasta París 2024, está esa recomendación de asumir compromiso oficial del movimiento olímpico a los e-sports, así que vamos hacer historia en Ayacucho. Ya tienen organización panamericana y mucha fuerza porque detrás de ellos hay un brazo económico muy fuerte.

¿Cuál será el costo del evento?

Al día de hoy, como está proyectado el evento y como lo tienen presupuestado, está desfasado; el presupuesto es insuficiente. Al día de hoy, lo están estimando en 25 millones de dólares, y creía que haciendo un evento modesto con 30 millones se hace.

¿Afecta la organización el cambio de presidente del IPD?

Son cambios que podrían afectar los planes si la persona que llega no se compromete. Afortunadamente, tengo entendido que Julio Rivera es una persona del deporte, exfutbolista, tiene afectos con el deporte, y la referencia que he tenido de él es que es una persona abierta. Espero que no haya cambio de planes.