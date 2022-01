LDU vs. 9 de Octubre EN VIVO: juegan HOY por la final de la Copa de Campeones

LDU vs. 9 de Octubre EN VIVO se miden en el Estadio Modelo Alberto Spencer por la final de la Copa de Campeones. El encuentro se disputará a partir de las 6.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador) con transmisión a cargo de GolTV. También puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, que te lleva el marcador actualizado y las alineaciones confirmadas del cotejo.

LDU vs. 9 de Octubre: ficha del partido

Partido LDU vs. 9 de Octubre ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 26 de enero ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú y Ecuador) ¿Dónde? Estadio Modelo Alberto Spencer ¿En qué canal? GolTV

¿A qué hora juegan LDU vs. 9 de Octubre?

En territorio peruano y ecuatoriano, el juego LDU vs. 9 de Octubre se disputará a partir de las 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (jueves 28).

Liga de Quito cierra su participación en el torneo amistoso Copa de Campeones con un partido por el título contra 9 de Octubre, equipo revelación de la temporada 2021. Los albos esperan continuar con el pie derecho como parte de su preparación para la liga doméstica.

En el duelo previo, el conjunto azucena derrotó 2-1 al vigente campeón ecuatoriano Independiente del Valle. Adolfo Muñoz y Juan Macías marcaron los tantos del triunfo, mientras que Danny Cabezas descontó para los rayados.

Los octubrinos, por su parte, aprovecharon las dos expulsiones que sufrió Barcelona SC para imponerse sin problemas por 2-0 gracias a un doblete de Danny Luna. LDU y 9 de octubre se enfrentaron dos veces en el año pasado, con saldo de un triunfo para cada lado.

¿Qué canal transmite LDU vs. 9 de Octubre?

Para Sudamérica, la transmisión televisiva del LDU vs. 9 de Octubre estará a cargo de la señal de GolTV (excepto en Ecuador).

Argentina: GolTV

Bolivia: GolTV

Chile: GolTV

Ecuador: Star Plus

Paraguay: GolTV

Perú: GolTV

Uruguay: GolTV

Venezuela: GolTV.

¿Cómo seguir LDU vs. 9 de Octubre ONLINE?

Para ver por internet el cotejo LDU vs. 9 de Octubre, puedes sintonizar la señal de Star Plus y GolTV Play (excepto Ecuador) en Sudamérica. Estos servicios de streaming tienen los derechos para la transmisión no solo de este duelo, sino también de los partidos correspondientes a la liga ecuatoriana. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan LDU vs. 9 de Octubre?

El escenario que albergará este compromiso LDU vs. 9 de Octubre será el Estadio Modelo Alberto Spencer, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Guayaquil.

Historial de LDU vs. 9 de Octubre

9 de Octubre 4-1 LDU | 25.07.21

LDU 4-2 9 de Octubre | 19.02.21.

Posibles alineaciones de LDU vs. 9 de Octubre