En su regreso al fútbol: este es el nuevo valor de Jean Deza en el mercado

Jean Deza volvió al fútbol tras anunciar su retiro hace dos meses. El futbolista de 28 años fichó por el tradicional Unión Huaral, que actualmente disputa la Liga 2 y tiene como objetivo ascender a la máxima categoría del fútbol peruano, donde estuvo por última vez en 2006.

Tras esto, una duda surge: ¿cuál es el valor de Deza en el mercado? Según Transfermarkt, el volante peruano no tiene un costo definido; sin embargo, se sabe que su última cotización fue de 375.000 euros.

Evolución del valor de Jean Deza

Valor de Deza en el mercado según Transfermarkt. Foto: Transfermarkt

¿Cuánto es lo máximo que costó Jean Deza?

Según la web, el ‘Ratón’ alcanzó su máximo valor en 2015, cuando jugaba por el Montpellier de la Ligue 1 y era cotizado por 800.000 euros.

¿A qué hora empieza la Noche Blanquiazul?

La tan esperada Noche Blanquiazul 2022 se llevará a cabo HOY, miércoles 26 de enero, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

México: 4.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

¿Cómo seguir la Noche Blanquiazul 2022 ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes los medios para seguir la Noche Blanquiazul 2022 y el Alianza Lima vs. Independiente de Medellín a través de GolPerú, no te preocupes, pues en la web de La República Deportes encontrarás toda la información acerca de esta ceremonia de presentación.